«Мужик превращается в содержанку»: Сябитова раскрыла, почему Бузовой не везёт в личной жизни

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Певица Ольга Бузова никак не может устроить личную жизнь и порадовать своих многочисленных поклонников заявлением о скорой свадьбе. По мнению главной свахи страны Розы Сябитовой, девушка выбирает неправильных мужчин.
«Вы знаете, она всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, у которых ни гроша за душой. Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — рассказала Сябитова в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По её словам, любовные отношения Бузовой будут терпеть крах, пока она не начнёт выбирать мужчин со статусом выше, чем у неё самой.
Сябитова уверена, что Ольге нужен взрослый и богатый спутник с твёрдым характером, который сможет стать для неё опорой.
При этом главная сваха страны пожелала Ольге Бузовой найти достойного мужчину и родить детей.
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