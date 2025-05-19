«Даже вникать не хочу»: сестра Михаила Круга о грубой пародии на ее брата в КВН

Фото: кадр из фильма «Легенды о Круге»
Сестра убитого певца Михаила Круга (Воробьева) Ольга назвала КВН «не особо серьезной передачей». Таким образом она отреагировала на пародию юмористов, где те назвали шансонье «Михаил Квадрат». Артисты пошутили, что песни Михаила популярны у женщин пожилого возраста, которые могут сфотографироваться с ним на памятник после выступления.
«Я такие передачи не смотрю. Даже вникать в это не хочу. Просто делаю свое дело: поддерживаю память о брате. КВН — передача не особо серьезная, поэтому я даже не буду обращать на пародию внимания. Это все несерьезно абсолютно», — сказала сестра почившего исполнителя «Абзацу».Зрители разделились на тех, кто посчитал шутку смешной, а кто-то назвал ее неуместной. Жюри при этом высоко оценило выступление команды юмористов.
Михаил Круг был убит в собственном доме летом 2002 года. Преступники смертельно ранили певца, ворвавшись к нему. При жизни звезда шансона выпустил шесть альбомов, а песня «Владимирский централ» стала классикой жанра.
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