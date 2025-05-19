Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Даже вникать не хочу»: сестра Михаила Круга о грубой пародии на ее брата в КВН

«Даже вникать не хочу»: сестра Михаила Круга о грубой пародии на ее брата в КВН

Сестра Михаила Круга назвала КВН «не особо серьезной передачей»
Фото: кадр из фильма «Легенды о Круге»

Фото: кадр из фильма «Легенды о Круге»

Сестра убитого певца Михаила Круга (Воробьева) Ольга назвала КВН «не особо серьезной передачей». Таким образом она отреагировала на пародию юмористов, где те назвали шансонье «Михаил Квадрат». Артисты пошутили, что песни Михаила популярны у женщин пожилого возраста, которые могут сфотографироваться с ним на памятник после выступления.
«Я такие передачи не смотрю. Даже вникать в это не хочу. Просто делаю свое дело: поддерживаю память о брате. КВН — передача не особо серьезная, поэтому я даже не буду обращать на пародию внимания. Это все несерьезно абсолютно», — сказала сестра почившего исполнителя «Абзацу».
Зрители разделились на тех, кто посчитал шутку смешной, а кто-то назвал ее неуместной. Жюри при этом высоко оценило выступление команды юмористов.

Михаил Круг был убит в собственном доме летом 2002 года. Преступники смертельно ранили певца, ворвавшись к нему. При жизни звезда шансона выпустил шесть альбомов, а песня «Владимирский централ» стала классикой жанра.

Читайте также:

«Мужик превращается в содержанку»: Сябитова раскрыла, почему Бузовой не везёт в личной жизни

Боится жить с мужчинами и не признается в причинах первого развода: кто такая Зоя Фуць — невеста Павла Деревянко

«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#квн
Алексей Воробьев показал обручальное кольцо после новостей о свадьбе
Алексей Воробьев показал обручальное кольцо в соцсетях
19 мая 2025, 17:13

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Алексей Воробьев опубликовал в соцсетях фрагмент телешоу, на котором видно его обручальное кольцо. В кадре украшение красуется на безымянном пальце.
Вместе с тем исполнитель хита «Она сумасшедшая» новости о женитьбе пока никак не комментировал. Информация о тайной свадьбе звезды появилась в середине текущего месяца.

Фото: Instagram*/mr.alexsparrow

По словам инсайдеров, мужчина расписан с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Поклонники отметили, что Алексей прячет правую руку. На всех снимках он будто бы специально скрывал пальцы.

Аида в свою очередь хранит интригу, держа в кармане правую руку. Журналисты «Страстей» обратились к представителю певицы, но комментария не получили.

Читайте также:

Наталья Варлей поразила своим цветущим видом на фестивале в Новороссийске

«Даже вникать не хочу»: сестра Михаила Круга о грубой пародии на ее брата в КВН

«Мужик превращается в содержанку»: Сябитова раскрыла, почему Бузовой не везёт в личной жизни

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наталья Варлей поразила своим цветущим видом на фестивале в Новороссийске
19 мая 2025, 17:05

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Актриса Наталья Варлей стала украшением фестиваля патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске: многие отметили, что артистка прекрасно выглядит.
Как пишет издание «7дней», фестиваль был посвящён 80-летию Великой Победы. Наталье Варлей вручили приз за активную патриотическую деятельность.
«Это важная награда. Новороссийск — особенный город. Это часть моего сердца. Мой папа в 1941 году окончил военно-морское училище, стал командиром катера и сразу пошел в бой. Он награжден медалями за оборону Севастополя, Керчи и Новороссийска. У нас дома хранится множество орденов и наград…» — рассказала «7Д» актриса.
В числе гостей и жюри фестиваля было множество звёзд: Игорь Петренко, Эммануил Виторган, Ольга Будина, Сергей Селин и другие.

Приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Каруза» режиссёра Ивана Харатьяна, сын Дмитрия Харатьяна.

Читайте также:

«Даже вникать не хочу»: сестра Михаила Круга о грубой пародии на ее брата в КВН

«Мужик превращается в содержанку»: Сябитова раскрыла, почему Бузовой не везёт в личной жизни

Боится жить с мужчинами и не признается в причинах первого развода: кто такая Зоя Фуць — невеста Павла Деревянко
#фестиваль
#фильм
#награда
#картина
#актриса
#приз
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мужик превращается в содержанку»: Сябитова раскрыла, почему Бузовой не везёт в личной жизни
Сябитова: Бузова выбирает не тех мужчин
19 мая 2025, 15:53

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Ольга Бузова никак не может устроить личную жизнь и порадовать своих многочисленных поклонников заявлением о скорой свадьбе. По мнению главной свахи страны Розы Сябитовой, девушка выбирает неправильных мужчин.
«Вы знаете, она всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, у которых ни гроша за душой. Выбирает красивых, но бедных. Итог один: мужик превращается в содержанку, а Бузова — в мамочку или живой кошелек. Ей вечно попадаются альфонсы или те, кто хотят за ее счет пробиться в шоу-бизнес», — рассказала Сябитова в разговоре с Общественной Службой Новостей.

По её словам, любовные отношения Бузовой будут терпеть крах, пока она не начнёт выбирать мужчин со статусом выше, чем у неё самой.

Сябитова уверена, что Ольге нужен взрослый и богатый спутник с твёрдым характером, который сможет стать для неё опорой.

При этом главная сваха страны пожелала Ольге Бузовой найти достойного мужчину и родить детей.

Читайте также:

«Идет с оглушительным успехом»: Ольга Бузова рассказала об итогах своей 21-летней карьеры на телевидении

Ольга Бузова снова опубликовала фото с букетом – певица продолжает интриговать поклонников

Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках
#бизнес
#спутник
#певица
#фото
#9 мая
#страны
#шоу
#отношения
#счёт
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боится жить с мужчинами и не признается в причинах первого развода: кто такая Зоя Фуць — невеста Павла Деревянко
19 мая 2025, 15:52

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)

Актер Павел Деревянко сделал своей избраннице, предпринимательнице Зое Фуць, предложение руки и сердца на поле стадиона «Динамо». Это будет первый брак популярного артиста, несмотря на его многочисленные романы. Что известно о его возлюбленной расскажет «Радио 1».

Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца


Предложение 34-летней возлюбленной Деревянко сделал на поле стадиона «Динамо» перед началом матча 29-го тура российской премьер-лиги с ФК «Акрон» из Тольятти. В спортивной куртке в цветах команды актер вывел Зою на поле, взял микрофон и, обращаясь к зрителям на трибунах, произнес: «Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце». Затем он встал на одно колено и достал коробочку с кольцом.

Церемония была показана на главном экране стадиона, и, хотя ответ девушки не был слышен, по ее реакции можно было предположить согласие. После этого счастливая пара приняла поздравления от диктора стадиона и покинула поле с большим сине-белым букетом цветов.


Личная жизнь Деревянко

Несмотря на насыщенную личную жизнь, для 48-летнего актера и отца двоих детей это станет первым официальным браком. Ни актриса Ольга Дымская, ни модель Вера Гоппен, ни певица Елена Князева, ни сотрудница салона красоты Надежда Салтанова, а также другие женщины, с которыми связывали его имя, не смогли убедить его сделать шаг к браку. Даже Дарья Мясищева, родившая ему двух дочерей, не смогла этого добиться.

Павел Деревянко со своей девушкой Зоей Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Зоя Фуць: что о ней известно


Что касается Зои Фуць, то впервые её заметили в компании Деревянко в 2021 году, однако о своих отношениях они открыто заявили только в 2024-м. Зоя родом из Байкальска. Она не делится информацией о своем образовании, но известно, что после окончания школы, ещё под фамилией Коровина, переехала в Красноярск, где познакомилась со своим первым мужем Орестом Фуцем. У пары родилось двое сыновей — Никас и Мирон.

Их отношения завершились скандалом: точные причины разрыва остаются неизвестными, но семья распалась. В своих социальных сетях Зоя делилась, что теперь боится жить с мужчинами и призывала подписчиков не перекладывать свои финансовые обязательства на бывших партнеров.

Став матерью-одиночкой, Фуць начала заниматься бизнесом — перепродажей импортной одежды и визажем. В 2014 году она переехала в Москву, где совместно с Екатериной Ким открыла женский клуб, который также выполнял функции салона красоты. Позже она запустила собственный магазин аксессуаров, который затем стал брендом дизайнерской одежды.

После объявления о начале отношений пара не раз появлялась на публике, демонстрируя свою гармонию. Актер отмечал в интервью, что «всю жизнь добивался своей возлюбленной».

Читайте также:

Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»

Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС

Мать Давы назвала пол его новорожденного ребенка от Мари Краймбрери
#магазин
#школы
#семья
#актёр
#сердце
#жизнь
#певица
#клуб
#женщины
#компании
#церемония
#актриса
#отношения
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
Хоккеист Макаров публично признался Лере Кудрявцевой в любви в её день рождения
19 мая 2025, 15:23

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм, @lerakudryavtseva)

В личном блоге бывший хоккеист Игорь Макаров поздравил жену Леру Кудрявцеву с днём рождения. Спортсмен признался своей супруге в любви.
«Бусина, с днём рождения! Люблю», — написал Макаров.
Напомним, что Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который младше её на 16 лет, в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В начале 2024 года телеведущая ушла от супруга из-за его проблем с алкоголем, но вскоре они помирились.

Сегодня, 19 мая, Лера Кудрявцева отмечает своё 54-летие. В честь праздника телеведущая опубликовала в своём телеграм-канале видео в эффектном образе.

Читайте также:

«Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года

«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание

«Если бы было лет 20, я бы повелась»: Кудрявцеву атаковали изобретательные мошенники
#видео
#любовь
#брак
#день рождения
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате