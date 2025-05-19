Наталья Варлей поразила своим цветущим видом на фестивале в Новороссийске

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Актриса Наталья Варлей стала украшением фестиваля патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске: многие отметили, что артистка прекрасно выглядит.
Как пишет издание «7дней», фестиваль был посвящён 80-летию Великой Победы. Наталье Варлей вручили приз за активную патриотическую деятельность.
Приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Каруза» режиссёра Ивана Харатьяна, сын Дмитрия Харатьяна.
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«Это важная награда. Новороссийск — особенный город. Это часть моего сердца. Мой папа в 1941 году окончил военно-морское училище, стал командиром катера и сразу пошел в бой. Он награжден медалями за оборону Севастополя, Керчи и Новороссийска. У нас дома хранится множество орденов и наград…» — рассказала «7Д» актриса.В числе гостей и жюри фестиваля было множество звёзд: Игорь Петренко, Эммануил Виторган, Ольга Будина, Сергей Селин и другие.
Приз за лучший полнометражный фильм получила картина «Каруза» режиссёра Ивана Харатьяна, сын Дмитрия Харатьяна.
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Анастасия Чубина