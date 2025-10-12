Алексей Воробьев показал отдых со своей женой Аидой Гарифуллиной и ее дочерью
В своём блоге певец и актёр Алексей Воробьёв опубликовал фото, на котором запечатлелись он сам, его супруга — оперная дива и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, её дочь Оливия и их любимец — вельш-корги.
Семья стоит у водоёма, держась за руки и повернувшись спиной к камере. Они оделись в схожих тонах: у Алексея — коричневая куртка, у Аиды — жилет чуть темнее, у Оливии — такая же коричневая куртка; даже по окрасу корги вписывался в общий семейный образ.
Кроме того, Воробьёв опубликовал видео, где несёт Оливию на плечах во время прогулки по улице — подписчики отметили, что он прекрасно справляется с ролью отчима и нашёл общий язык с девочкой.
Ранее Алексей порадовал поклонников новыми кадрами совместного выступления с Аидой Гарифуллиной, сопроводив публикацию тёплым посланием.
