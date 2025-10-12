Алексей Воробьев показал отдых со своей женой Аидой Гарифуллиной и ее дочерью

12 октября 2025, 15:48

Певец Воробьёв показал снимок семейного отдыха с Аидой Гарифуллиной и её дочкой

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Стрингер)

В своём блоге певец и актёр Алексей Воробьёв опубликовал фото, на котором запечатлелись он сам, его супруга — оперная дива и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, её дочь Оливия и их любимец — вельш-корги.