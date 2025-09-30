30 сентября 2025, 12:02

Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Аида Гарифуллина — имя, которое стало символом успеха российского искусства на мировой сцене. Оперная певица, чей голос покорил Венскую государственную оперу, Ла Скалу и Карнеги-холл, прошла путь от одаренного ребенка из Казани до одной из самых востребованных сопрано современности. 30 сентября артистке исполняется 38 лет. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Аиды Гарифуллиной Путь к мировой сцене супруги Алексея Воробьева Личная жизнь Аиды Гарифуллиной



Детство и юность Аиды Гарифуллиной

Путь к мировой сцене супруги Алексея Воробьева

Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)



Личная жизнь Аиды Гарифуллиной

«Мы действительно больше не вместе. Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями — такого человека я не могу позволить себе потерять. Конечно, я знакомила любимого с мамой, она тепло его приняла, Марат произвел на Ляйлю Ильдаровну прекрасное впечатление», — делилась певица со «СтарХитом».

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*@ mr.alexsparrow)



«С утра молюсь на нее, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я ее очень люблю».