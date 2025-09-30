Роман с Сафиным, дочь, рожденная от неизвестного мужчины, и тайный брак с Воробьевым: Аиде Гарифуллиной 38 лет
Аида Гарифуллина — имя, которое стало символом успеха российского искусства на мировой сцене. Оперная певица, чей голос покорил Венскую государственную оперу, Ла Скалу и Карнеги-холл, прошла путь от одаренного ребенка из Казани до одной из самых востребованных сопрано современности. 30 сентября артистке исполняется 38 лет. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Аиды Гарифуллиной
Аида Гарифуллина родилась 30 сентября 1987 года в Казани в творческой и интеллигентной семье. Ее мать, Ляйля Гарифуллина, — дирижер хора и директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, оказала огромное влияние на музыкальное развитие дочери. Именно она стала первым учителем и главным поддержкой Аиды. Отец, Эмиль Гарифуллин, — предприниматель, занимающийся ландшафтным дизайном и эко-туризмом.
Приобщение к музыке началось для Аиды очень рано — в три года она уже пела и записывала себя на магнитофон. В пять лет состоялся ее дебют на сцене — она стала самой юной участницей телевизионного вокального конкурса в Москве. В 13 лет она вышла на сцену московского Концертного зала имени Чайковского с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан в рамках программы «Одаренные дети Татарстана».
Получив грант от мэра Казани, 17-летняя Аида отправилась в Германию, где поступила в Высшую школу музыки в Нюрнберге. Через два года она, уже самостоятельно и тайно от родных, сдала экзамены в Венский университет музыки и исполнительского искусства, где продолжила обучение в классе профессора Клаудии Виски.
Путь к мировой сцене супруги Алексея Воробьева
Карьера Гарифуллиной развивалась стремительно. Еще во время учебы в Вене в 2009 году она дебютировала в опере Моцарта «Так поступают все» в партии Деспины. Однако настоящий прорыв произошел в 2013 году, когда она стала победителем престижного международного конкурса оперных певцов «Опералия», основанного Пласидо Доминго. Эта победа открыла перед ней двери лучших оперных театров мира.
Аида Гарифуллина сотрудничала с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Зубин Мета и Пласидо Доминго. Ее репертуар включает партии в операх Верди, Пуччини, Моцарта, Римского-Корсакова. Особенно критики отмечают ее исполнение партии Виолетты в «Травиате» Верди, которая стала одной из ее визитных карточек. Аида Гарифуллина имеет звание заслуженной артистки Республики Татарстан (2013), заслуженной артистки Российской Федерации (2020), премию ECHO Klassik за лучший сольный альбом «AIDA» (2017) и номинацию на премию «Грэмми» за запись оперы «Золотой петушок».
Личная жизнь Аиды Гарифуллиной
Личная жизнь певицы всегда вызывала живой интерес, однако она старается оградить ее от излишнего внимания прессы. Известно, что в 2016-2017 годах она встречалась с известным российским теннисистом Маратом Сафиным, но их отношения не переросли в крепкий союз.
«Мы действительно больше не вместе. Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями — такого человека я не могу позволить себе потерять. Конечно, я знакомила любимого с мамой, она тепло его приняла, Марат произвел на Ляйлю Ильдаровну прекрасное впечатление», — делилась певица со «СтарХитом».
В 2016 году у Аиды родилась дочь, которую назвали Оливией. Личность отца ребенка певица публично не раскрывала. Поговаривали, что отцом ребёнка может быть Сафин. Однако сам спортсмен не комментирует их отношения и категорически отрицает наличие детей.
Зимой 2024 года на съемках музыкального шоу «Фантастика» произошла судьбоносная встреча Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной. В этом проекте Аида выступала в качестве участницы, демонстрируя свой оперный талант, а Алексей входил в состав жюри, оценивавшего выступления. По словам очевидцев, между ними практически сразу пробежала искра. Несмотря на то, что их профессиональные вселенные — оперное искусство мирового уровня и российская эстрада — кажутся совершенно разными, это не помешало зарождению чувств.
После знакомства пара выбрала тактику максимальной скрытности. Они не появлялись вместе на светских раутах, не выкладывали совместные фото в социальных сетях и тщательно оберегали свою личную жизнь от посторонних глаз. Их осторожность была настолько велика, что даже в марте 2025 года Алексей в интервью заявлял, что все еще находится в поиске спутницы жизни. Однако, как выяснилось позже, к тому моменту их отношения были в самом разгаре.
В апреле 2025 года молодые люди тайно поженились. Церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы без лишних глаз, белого платья и лимузина. Тайное стало явным лишь в мае, когда информация о браке просочилась в прессу от источников, близких к окружению артистов.
После нескольких месяцев скрытности пара решила больше не прятаться. В августе 2025 года они впервые появились вместе на публике, посетив фестиваль «Новая волна» в Казани, родном городе Аиды. Там же Алексей сделал трогательное публичное признание в любви своей жене со сцены:
«С утра молюсь на нее, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я ее очень люблю».