«Люблю жену безумно»: Брак Алексея Воробьева с Гарифуллиной превратил его из холостяка в счастливого «подкаблучника»

15 сентября 2025, 03:28

Алексей Воробьев рассказал об отношениях с Гарифуллиной и бесконечной любви к жене

Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* @aidagarifullina)

Певца и актера Алексея Воробьева раньше считали завидным холостяком. Однако недавно звезда тайно вступил в брак с оперной дивой Аидой Гарифуллиной и теперь открыто появляется с супругой на светских мероприятиях. Воробьев признался в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ, что его любовь к Аиде не знает границ.





Еще несколько месяцев назад артист официально подтвердил, что женат. Он расписался с Гарифуллиной в Грибоедовском ЗАГСе в апреле. Оказалось, что артисты долго скрывали отношения, потому что опасались негативной реакции со стороны части публики. Они до сих пор стараются свести любой «хейт» к минимуму, поэтому редко раскрывают детали личной жизни.





Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* @aidagarifullina)



«У меня теперь есть ребенок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек», — заявил он.

«Я люблю свою жену безумно. Что любит моя жена — для меня критически важно», — подчеркнул Воробьев.