«Люблю жену безумно»: Брак Алексея Воробьева с Гарифуллиной превратил его из холостяка в счастливого «подкаблучника»

Алексей Воробьев рассказал об отношениях с Гарифуллиной и бесконечной любви к жене
Певца и актера Алексея Воробьева раньше считали завидным холостяком. Однако недавно звезда тайно вступил в брак с оперной дивой Аидой Гарифуллиной и теперь открыто появляется с супругой на светских мероприятиях. Воробьев признался в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ, что его любовь к Аиде не знает границ.
Еще несколько месяцев назад артист официально подтвердил, что женат. Он расписался с Гарифуллиной в Грибоедовском ЗАГСе в апреле. Оказалось, что артисты долго скрывали отношения, потому что опасались негативной реакции со стороны части публики. Они до сих пор стараются свести любой «хейт» к минимуму, поэтому редко раскрывают детали личной жизни.
Но, несмотря на это, Воробьев признался, что прекрасно ладит с мамой Аиды, Ляйлей Ильдаровной. Он называет ее самым добрым и замечательным человеком.
Кроме того, когда Алексей вступил в отношения с Гарифуллиной, то также стал отцом для девятилетней дочери певицы. Юную Оливию он принял как собственную. Любовь взаимна — девочка ощущает себя рядом с актером расслабленно и спокойно, с радостью проводит с ним время.
Воробьев объяснил, что брак повлиял на него положительно. Аида сделала его жизнь красочной и яркой, старые мечты об уединении полностью растворились.
«У меня теперь есть ребенок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась. Я сам вообще не верю, насколько я счастливый человек», — заявил он.Теперь Алексея можно в шутку называть «подкаблучником», ведь ради жены он действительно пойдет на все. Ее желания — его приоритет.
«Я люблю свою жену безумно. Что любит моя жена — для меня критически важно», — подчеркнул Воробьев.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская