Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина отпраздновали годовщину свадьбы в Лондоне

16 октября 2025, 15:35

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина отметили шесть месяцев со дня свадьбы. Празднование прошло в Лондоне, где артисты провели романтический вечер вдвоём.





Воробьёв посвятил супруге трогательный пост в соцсетях, признавшись ей в любви.





«Ты украла мое сердце, но взамен позволила украсть себя. С праздником нас, любовь моя», — написал артист.