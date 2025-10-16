Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина отпраздновали годовщину свадьбы в Лондоне
Певец Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина отметили шесть месяцев со дня свадьбы. Празднование прошло в Лондоне, где артисты провели романтический вечер вдвоём.
Воробьёв посвятил супруге трогательный пост в соцсетях, признавшись ей в любви.
«Ты украла мое сердце, но взамен позволила украсть себя. С праздником нас, любовь моя», — написал артист.
Гарифуллина, в свою очередь, поделилась в Instagram* снимком, на котором запечатлены их руки с обручальными кольцами.
Пара долгое время скрывала свой роман. Ещё в марте 2025 года Воробьёв заявлял, что находится в поиске спутницы жизни, которая бы понимала специфику его профессии. В мае появилась информация, что певец тайно женился на Гарифуллиной. Свадьба состоялась в апреле, а роспись прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Лишь летом музыкант официально подтвердил свой брак и впервые опубликовал совместное фото с женой.