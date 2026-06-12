Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина показали «Кусь любви» во время прогулки в Париже — фото
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина опубликовали фотографии из Парижа
Супруги Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина поделились в социальных сетях снимками с прогулки по Парижу. На фотографиях пара позирует обнимаясь, а на одном из кадров запечатлена на фоне Лувра с поцелуем.
О подробностях знакомства звезд не сообщается. Известно, что в начале 2025 года они совместно участвовали в музыкальном шоу, после чего их не раз видели вместе в Москве и за рубежом, в том числе на концертах Гарифуллиной. В мае 2025 года СМИ сообщили о тайном браке знаменитостей.
«Кусь любви порой не менее важен, чем поцелуй любви», — подписали публикацию артисты.
До отношений с Воробьевым певица долгое время встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Его считают предполагаемым отцом ее дочери Оливии 2016 года рождения.