Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина показали «Кусь любви» во время прогулки в Париже — фото

12 июня 2026, 22:44

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина опубликовали фотографии из Парижа

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Супруги Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина поделились в социальных сетях снимками с прогулки по Парижу. На фотографиях пара позирует обнимаясь, а на одном из кадров запечатлена на фоне Лувра с поцелуем.





О подробностях знакомства звезд не сообщается. Известно, что в начале 2025 года они совместно участвовали в музыкальном шоу, после чего их не раз видели вместе в Москве и за рубежом, в том числе на концертах Гарифуллиной. В мае 2025 года СМИ сообщили о тайном браке знаменитостей.



Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*/mr.alexsparrow)



«Кусь любви порой не менее важен, чем поцелуй любви», — подписали публикацию артисты.