«Особое место в моём сердце»: Аида Гарифуллина показала архивные кадры из Нью-Йорка
Певица Аида Гарифуллина показала архивные кадры из Нью-Йорка
Супруга актёра Алексея Воробьёва Аида Гарифуллина поделилась с подписчиками архивными кадрами из одной из своих поездок в Нью‑Йорк.
По словам оперной певицы, снимки сделал её давний друг-фотограф, поэтому и само путешествие, и фотографии имеют для неё особую ценность. Поклонники пришли в восторг от публикации и щедро осыпали Гарифуллину комплиментами.
«Одна из тех поездок, которая занимает особое место в моём сердце», - отметила Аида.
Алексей Воробьёв, как отмечают подписчики, тоже не скупится на тёплые слова в адрес жены. Он регулярно подчёркивает её талант и признаётся в восхищении как артисткой и как женщиной.
При этом в начале отношений пара предпочитала не привлекать внимания к личной жизни. О романе заговорили уже после их свадьбы, однако супруги долго не подтверждали информацию — не появлялись вместе на публике, обходили стороной разговоры о тайном браке и не демонстрировали чувства открыто. Сейчас же Воробьёв и Гарифуллина не скрывают нежности и всё чаще делятся совместными фото в соцсетях.