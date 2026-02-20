«Особое место в моём сердце»: Аида Гарифуллина показала архивные кадры из Нью-Йорка

20 февраля 2026, 17:53

Певица Аида Гарифуллина показала архивные кадры из Нью-Йорка

Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Супруга актёра Алексея Воробьёва Аида Гарифуллина поделилась с подписчиками архивными кадрами из одной из своих поездок в Нью‑Йорк.





По словам оперной певицы, снимки сделал её давний друг-фотограф, поэтому и само путешествие, и фотографии имеют для неё особую ценность. Поклонники пришли в восторг от публикации и щедро осыпали Гарифуллину комплиментами.



Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*/aidagarifullina)



«Одна из тех поездок, которая занимает особое место в моём сердце», - отметила Аида.