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Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина показали романтические каникулы в Испании

Алексей Воробьёв (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Алексей Воробьёв с новоиспечённой женой Аидой Гарифуллиной улетел за границу. Сейчас пара путешествует по Испании и делится в соцсетях красивыми совместными кадрами.



37-летняя оперная певица показала, как они с супругом насладились морской прогулкой на лодке. Певец нырнул в Средиземное море, демонстрируя подкачанное тело. Из воды он отправил супруге воздушный поцелуй.

Воробьёв также не стал скрывать детали отдыха. В своём блоге он поделился видео, где Гарифуллина, облокотившись на спинку дивана на корабле, позировала для него. В подписи к фото он поставил стикер сердце.

Аида Гарифуллина (фото: ВКонтакте @alexeyvorobyov)
Также пара совершила гастрономический тур по заведениям Ибицы и насладилась морепродуктами.

Вечером возлюбленные отправились в местный клуб.
Анастасия Чинкова

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