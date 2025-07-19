Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина показали романтические каникулы в Испании
Алексей Воробьёв с новоиспечённой женой Аидой Гарифуллиной улетел за границу. Сейчас пара путешествует по Испании и делится в соцсетях красивыми совместными кадрами.
37-летняя оперная певица показала, как они с супругом насладились морской прогулкой на лодке. Певец нырнул в Средиземное море, демонстрируя подкачанное тело. Из воды он отправил супруге воздушный поцелуй.
Воробьёв также не стал скрывать детали отдыха. В своём блоге он поделился видео, где Гарифуллина, облокотившись на спинку дивана на корабле, позировала для него. В подписи к фото он поставил стикер сердце.
Также пара совершила гастрономический тур по заведениям Ибицы и насладилась морепродуктами.
Вечером возлюбленные отправились в местный клуб.
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