Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина показали романтические каникулы в Испании

19 июля 2025, 17:09

Алексей Воробьёв (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Алексей Воробьёв с новоиспечённой женой Аидой Гарифуллиной улетел за границу. Сейчас пара путешествует по Испании и делится в соцсетях красивыми совместными кадрами.