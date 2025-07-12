«Я промок насквозь»: Алексей Воробьев рассказал о самом прекрасном вечере в жизни

12 июля 2025, 11:23

Певец Алексей Воробьев выступил под дождем и градом на концерте в Витебске

Алексей Воробьев (Фото: Телеграм/alexsparrow_official)

Алексей Воробьев посетил XXXIV международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Накануне, 11 июля, в местном спорткомплексе состоялся концерт «Ритмы лета». После выступления белорусских артистов наступила очередь 37-летнего певца.





В тот момент пошел сильный дождь с градом, но артист остался на сцене, исполнив любимые поклонниками композиции — «Сумасшедшая», «Я тебя люблю» и другие. В своем видеообращении после концерта он признался, что этот вечер стал лучшим в его жизни.

«Это был один из самых прекрасных вечеров в моей жизни. Ливень, град, микрофон отключается в конце песни, мне выносят другой. Вы стоите, мокнете, я стою мокрый до нитки — у меня мокрое все насквозь. Это и есть счастье, — заверил музыкант. — И я был счастлив. За это спасибо вам. Витебск, вы в моей памяти и в моей жизни навсегда».