Алексей Воробьёв признался, что хотел бы увидеть момент создания Вселенной
Алексей Воробьёв рассказал, что не стал бы отправляться в прошлое
Алексей Воробьёв поделился необычным ответом на вопрос о путешествиях во времени. В интервью «Кино Mail» певец и актёр признался, что среди всех событий истории его интересует только один момент — не связанный с человечеством.
По словам артиста, он не стал бы выбирать встречи с известными историческими личностями или наблюдение за важными событиями прошлого, поскольку считает историю человечества повторяющейся.
«Есть один, всего один момент за всю историю, где я бы хотел оказаться, если бы мне дали машину времени. И он не связан с историей человечества, потому что она циклична и повторяется. Мы, люди, очень предсказуемые», — рассказал Воробьёв.Самым загадочным событием для себя он назвал момент зарождения Вселенной. Певец признался, что ему было бы невероятно интересно своими глазами увидеть то, что невозможно представить человеку.
«А вот момент сотворения Вселенной — вот это я бы полюбопытствовал. Это жутко интересно», — отметил артист.Ранее Алексей Воробьёв рассказывал о семейной жизни с супругой Аидой Гарифуллиной и признался, что активно участвует в воспитании её дочери Оливии. По словам певца, в вопросах воспитания важны разумные границы, но при этом он не считает гаджеты главным врагом современных детей.