Алексей Воробьёв признался, что хотел бы увидеть момент создания Вселенной

25 июля 2026, 17:07

Алексей Воробьёв рассказал, что не стал бы отправляться в прошлое

Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв поделился необычным ответом на вопрос о путешествиях во времени. В интервью «Кино Mail» певец и актёр признался, что среди всех событий истории его интересует только один момент — не связанный с человечеством.





По словам артиста, он не стал бы выбирать встречи с известными историческими личностями или наблюдение за важными событиями прошлого, поскольку считает историю человечества повторяющейся.





«Есть один, всего один момент за всю историю, где я бы хотел оказаться, если бы мне дали машину времени. И он не связан с историей человечества, потому что она циклична и повторяется. Мы, люди, очень предсказуемые», — рассказал Воробьёв.

«А вот момент сотворения Вселенной — вот это я бы полюбопытствовал. Это жутко интересно», — отметил артист.