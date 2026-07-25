«Отпускаю»: Регина Тодоренко рассказала, как учит семилетнего сына к жизни с девушкой
Тодоренко призналась, что готовит ребёнка к взрослой жизни с девушкой
Регина Тодоренко поделилась своими принципами воспитания семилетнего сына Михаила. На фестивале Dream Fest в Баку телеведущая рассказала корреспонденту Super, что старается постепенно приучать ребёнка к самостоятельности и учит его принимать собственные решения.
По словам Регины, взросление сына даётся ей непросто, однако она понимает, что это естественный этап, через который проходит каждая мама.
«Он потихонечку становится взрослым. Мне нелегко с этим мириться пока что. Но это такой мой путь», — призналась Тодоренко.Телеведущая считает, что мальчику важно с раннего возраста учиться ответственности и самостоятельности. По её мнению, в будущем ему предстоит строить собственную семью и заботиться о близких, поэтому сейчас она старается не ограничивать его лишней опекой.
«Он мальчик, и ему когда-то придётся взять ответственность за девушку, поэтому, конечно же, я его максимально отпускаю дальше от себя», — объяснила Регина.Ранее Тодоренко рассказывала, что Михаил уже проявляет характер и стремится быть более независимым. Телеведущая признаётся, что ей приходится привыкать к тому, что сын постепенно отделяется от неё, но она хочет поддерживать его в этом процессе.