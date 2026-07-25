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Вера Брежнева показала редкие кадры с 16-летней дочерью на отдыхе в Греции

Поклонники заметили сильное сходство Веры Брежневой и Сары Киперман
Вера Брежнева (Фото: Instagram* / @ververa)

Вера Брежнева поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами с 16-летней дочерью Сарой Киперман. Сейчас артистка проводит отпуск вместе с наследницей на греческих островах и показала несколько фотографий с совместного отдыха.



На снимках певица позирует в стильном чёрном образе — топе и с тонким бриллиантовым ожерельем. Сара выбрала похожую по настроению одежду: укороченный чёрный топ, дополнив его украшениями и аксессуарами. При этом девушка сделала ставку на естественность — отказалась от яркого макияжа и сложной укладки.

Дочь Веры Брежневой (Фото: Instagram* / @ververa)
Публикация быстро привлекла внимание поклонников. Многие отметили, что Сара заметно повзрослела и всё больше напоминает свою знаменитую маму.

«Похожи как две капли», — пишут пользователи в комментариях.
Вера Брежнева и её дочь уже несколько дней наслаждаются отдыхом в Греции. Артистка редко показывает семейные моменты с наследницей, поэтому новые фотографии вызвали особый интерес у поклонников.

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