Вера Брежнева показала редкие кадры с 16-летней дочерью на отдыхе в Греции
Поклонники заметили сильное сходство Веры Брежневой и Сары Киперман
Вера Брежнева поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами с 16-летней дочерью Сарой Киперман. Сейчас артистка проводит отпуск вместе с наследницей на греческих островах и показала несколько фотографий с совместного отдыха.
На снимках певица позирует в стильном чёрном образе — топе и с тонким бриллиантовым ожерельем. Сара выбрала похожую по настроению одежду: укороченный чёрный топ, дополнив его украшениями и аксессуарами. При этом девушка сделала ставку на естественность — отказалась от яркого макияжа и сложной укладки.
Публикация быстро привлекла внимание поклонников. Многие отметили, что Сара заметно повзрослела и всё больше напоминает свою знаменитую маму.
«Похожи как две капли», — пишут пользователи в комментариях.Вера Брежнева и её дочь уже несколько дней наслаждаются отдыхом в Греции. Артистка редко показывает семейные моменты с наследницей, поэтому новые фотографии вызвали особый интерес у поклонников.