Вера Брежнева показала редкие кадры с 16-летней дочерью на отдыхе в Греции

25 июля 2026, 16:39

Поклонники заметили сильное сходство Веры Брежневой и Сары Киперман

Вера Брежнева (Фото: Instagram* / @ververa)

Вера Брежнева поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами с 16-летней дочерью Сарой Киперман. Сейчас артистка проводит отпуск вместе с наследницей на греческих островах и показала несколько фотографий с совместного отдыха.





На снимках певица позирует в стильном чёрном образе — топе и с тонким бриллиантовым ожерельем. Сара выбрала похожую по настроению одежду: укороченный чёрный топ, дополнив его украшениями и аксессуарами. При этом девушка сделала ставку на естественность — отказалась от яркого макияжа и сложной укладки.



Дочь Веры Брежневой (Фото: Instagram* / @ververa) Публикация быстро привлекла внимание поклонников. Многие отметили, что Сара заметно повзрослела и всё больше напоминает свою знаменитую маму.





«Похожи как две капли», — пишут пользователи в комментариях.