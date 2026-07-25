Самойлова призналась, что будущего избранника дочери успела узнать раньше неё самой
Оксана Самойлова рассказала о знакомстве с бойфрендом старшей дочери Ариэлы
Оксана Самойлова поделилась подробностями знакомства с молодым человеком своей старшей дочери Ариэлы.
На фестивале Dream Fest в Баку блогерша рассказала корреспонденту Super, что лично встретилась с бойфрендом наследницы и даже пошутила, что произошло это раньше, чем их отношения стали известны самой семье.
«Конечно. Я познакомилась с ним раньше, чем она», — с улыбкой рассказала Оксана.По словам Самойловой, молодой человек сразу произвёл на неё хорошее впечатление. Блогерша отметила, что он оказался добрым и приятным человеком, а также быстро смог найти общий язык с её близкими.
При этом знакомство не обошлось без серьёзного разговора. Оксана призналась, что вместе с Джиганом заранее объяснила молодому человеку, насколько важно бережно относиться к Ариэле.
Самойлова отметила, что сейчас у неё со старшей дочерью сложились доверительные отношения, поэтому она старается не контролировать каждый шаг ребёнка, а поддерживать её и быть рядом в важных моментах.