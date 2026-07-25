Самойлова призналась, что будущего избранника дочери успела узнать раньше неё самой

25 июля 2026, 16:17

Оксана Самойлова рассказала о знакомстве с бойфрендом старшей дочери Ариэлы

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова поделилась подробностями знакомства с молодым человеком своей старшей дочери Ариэлы.





На фестивале Dream Fest в Баку блогерша рассказала корреспонденту Super, что лично встретилась с бойфрендом наследницы и даже пошутила, что произошло это раньше, чем их отношения стали известны самой семье.





«Конечно. Я познакомилась с ним раньше, чем она», — с улыбкой рассказала Оксана.