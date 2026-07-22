Алексей Воробьёв продал дом в Голливудских Холмах со скидкой в 20%
Певец Алексей Воробьёв и продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек продали особняк в Лос-Анджелесе за $1,6 млн, или около 125 млн рублей. Изначально владельцы рассчитывали получить за объект $2 млн, однако после снижения цены на 20% нашли покупателя. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Молодые люди приобрели недвижимость в 2021 году за $1,765 млн. Дом площадью почти 237 квадратных метров расположен в Голливудских Холмах — престижном районе, где живут Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето. Особняк оформлен в испанском стиле. Внутри есть две спальни, ванные комнаты и гараж для двух автомобилей. После покупки собственники сдавали жильё примерно за $8 тыс. в месяц.
Через три года владельцам выписали штраф на $518 за несоблюдение требований пожарной безопасности. Осенью прошлого года они решили выставить объект на продажу, но первоначальная стоимость не заинтересовала рынок. При этом Воробьёв сохранил другую недвижимость в США. В 2021 году артист вместе с продюсером оформил ипотеку на соседний дом стоимостью $2,924 млн. Весной певец получил новый кредит под залог этой недвижимости и сейчас живёт там вместе с женой.
Алексей Воробьёв — российский певец, актёр и режиссёр, которому удалось пройти путь от обычного парня из Тулы до востребованного артиста с международной карьерой. Сегодня он работает не только в России, но и в США, а его харизма, артистизм и узнаваемая улыбка привлекают всё больше поклонников.
Воробьёв продолжает активно заниматься творчеством и участвует в различных проектах. В сентябре он представил свою первую книгу — автобиографическую поэму «Письмо в прошлое». Идея произведения появилась после тяжёлой автомобильной аварии, пережитой артистом. В дополнение к книге Алексей выпустил композицию «Дневник романтика», ставшую её своеобразным музыкальным сопровождением.
В конце месяца в Москве состоялся первый международный музыкальный конкурс «Интервидение». Воробьёв выступил ведущим мероприятия вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
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