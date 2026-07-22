Алексей Воробьёв продал дом в Голливудских Холмах со скидкой в 20%

22 июля 2026, 09:47

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Алексей Воробьёв и продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек продали особняк в Лос-Анджелесе за $1,6 млн, или около 125 млн рублей. Изначально владельцы рассчитывали получить за объект $2 млн, однако после снижения цены на 20% нашли покупателя. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.