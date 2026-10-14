Томаты, тыквы и старинные сорта овощей: стало известно, чем Памела Андерсон занялась вместе с сыновьями
Памела Андерсон нашла новый способ отдыхать от съёмок и путешествий — актриса вместе с сыновьями Брэндоном и Диланом восстановила семейный участок, который когда-то принадлежал её дедушке, и разбила там большой огород. Об этом сообщает People.
На грядках звезда выращивает старинные сорта томатов, тыквы, кукурузу, зелень и ягоды. При этом урожай предназначен не только для семьи: часть продуктов Андерсон передаёт в продовольственные банки, бесплатные кухни, школы, церкви и соседям.
Кроме овощей, актриса занимается выращиванием роз сорта Ив Пьяже и собирает шиповник, из которого делает натуральные масла и косметику для ухода за кожей. В 2024 году она также выпустила кулинарную книгу с растительными рецептами, вдохновлёнными урожаем из собственного сада.
По словам Памелы, работа на земле помогает ей восстановить силы и почувствовать связь с домом после насыщенных поездок. Возрождение семейного участка стало для актрисы важной частью нового этапа жизни.
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