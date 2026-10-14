Томаты, тыквы и старинные сорта овощей: стало известно, чем Памела Андерсон занялась вместе с сыновьями

14 октября 2026, 12:30

Актриса Памела Андерсон превратила заброшенный участок деда в огород

Памела Андерсон (Фото: Instagram* / @pamelaanderson)

Памела Андерсон нашла новый способ отдыхать от съёмок и путешествий — актриса вместе с сыновьями Брэндоном и Диланом восстановила семейный участок, который когда-то принадлежал её дедушке, и разбила там большой огород. Об этом сообщает People.