Алексей Воробьёв рассказал, как встретить настоящую любовь

25 июля 2026, 21:17

Алексей Воробьёв признался, что любовь приходит тогда, когда её не ждёшь

Алексей Воробьёв с женой (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв поделился своим взглядом на отношения и рассказал, как, по его мнению, можно встретить настоящую любовь. Об этом сообщает «Кино Mail».





Актёр, который состоит в браке с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, уверен, что искать чувства специально не стоит. По словам артиста, любовь нельзя получить, если постоянно пытаться её найти или ждать определённого момента.





«Нельзя гоняться за любовью. Бессмысленно её ожидать. Как поётся в песнях — а люди ведь раньше писали песни исходя из своего личного опыта, — "любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь". Так оно и бывает на самом деле», — поделился Воробьёв.