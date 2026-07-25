Ксения Собчак выбрала яркий наряд с люксовыми аксессуарами на Alto Moda на Сицилии

25 июля 2026, 20:58

Ксения Собчак появилась на показе Dolce & Gabbana в образе за 600 тысяч рублей

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак продемонстрировала в соцсетях эффектный образ на втором дне Alto Moda, который прошёл на Сицилии. Телеведущая появилась на мероприятии в красном платье и дополнила наряд аксессуарами от известных брендов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».