Ксения Собчак выбрала яркий наряд с люксовыми аксессуарами на Alto Moda на Сицилии
Ксения Собчак продемонстрировала в соцсетях эффектный образ на втором дне Alto Moda, который прошёл на Сицилии. Телеведущая появилась на мероприятии в красном платье и дополнила наряд аксессуарами от известных брендов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В её образ вошли платье, сумка и очки Dolce & Gabbana, леопардовые туфли Ferragamo, а также атласное чёрное кепи российского бренда. Особое внимание привлекли массивные серьги и колье — их Собчак заметила во время показа и сняла прямо с модели.
Общая стоимость наряда телеведущей превысила 600 тысяч рублей. При этом поклонники отметили, что на этот раз Собчак сделала ставку не на эпатаж, а на элегантный и сдержанный стиль.
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