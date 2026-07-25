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Ксения Собчак выбрала яркий наряд с люксовыми аксессуарами на Alto Moda на Сицилии

Ксения Собчак появилась на показе Dolce & Gabbana в образе за 600 тысяч рублей
Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак продемонстрировала в соцсетях эффектный образ на втором дне Alto Moda, который прошёл на Сицилии. Телеведущая появилась на мероприятии в красном платье и дополнила наряд аксессуарами от известных брендов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



В её образ вошли платье, сумка и очки Dolce & Gabbana, леопардовые туфли Ferragamo, а также атласное чёрное кепи российского бренда. Особое внимание привлекли массивные серьги и колье — их Собчак заметила во время показа и сняла прямо с модели.

Общая стоимость наряда телеведущей превысила 600 тысяч рублей. При этом поклонники отметили, что на этот раз Собчак сделала ставку не на эпатаж, а на элегантный и сдержанный стиль.

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