«Это же здорово»: Ханна заявила, что спокойно относится к плагиату
Певица Ханна призналась, что ей приятно вдохновлять других артистов
Ханна высказалась о теме плагиата в шоу-бизнесе и дала понять, что не воспринимает подобные ситуации как повод для конфликта. На мероприятии «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» в Завидово артистка заявила корреспонденту NEWS.ru, что ей скорее приятно осознавать, что её образы могут вдохновлять других исполнителей.
По словам певицы, если кто-то повторяет её стиль или идеи, это означает, что её творчество и внешний образ оказывают влияние на коллег по индустрии.
«Ну, это же классно, что я кого-то вдохновляю. Это же здорово», — сказала Ханна.При этом артистка намекнула, что в шоу-бизнесе обычно и так понятно, кто у кого заимствует идеи, поэтому она не видит смысла устраивать публичные разбирательства.
«Я думаю, что и вы сами понимаете, кто кого копирует в шоу-бизнесе, поэтому мне приятно», — добавила певица.Ханна также рассказала о семейной жизни с продюсером Пашу. По её словам, они стараются сохранять свои традиции — собирать грибы, проводить вечера у камина и готовить маршмеллоу. Правда, возможность устраивать такие семейные встречи напрямую зависит от концертного графика артистки.