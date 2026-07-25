«Это же здорово»: Ханна заявила, что спокойно относится к плагиату

25 июля 2026, 19:36

Певица Ханна призналась, что ей приятно вдохновлять других артистов

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна высказалась о теме плагиата в шоу-бизнесе и дала понять, что не воспринимает подобные ситуации как повод для конфликта. На мероприятии «Спорт. Музыка. РУ.ТВ» в Завидово артистка заявила корреспонденту NEWS.ru, что ей скорее приятно осознавать, что её образы могут вдохновлять других исполнителей.





По словам певицы, если кто-то повторяет её стиль или идеи, это означает, что её творчество и внешний образ оказывают влияние на коллег по индустрии.





«Ну, это же классно, что я кого-то вдохновляю. Это же здорово», — сказала Ханна.

«Я думаю, что и вы сами понимаете, кто кого копирует в шоу-бизнесе, поэтому мне приятно», — добавила певица.