Певица Гордон призвала умыть ее и избить, если она станет как Шаман
Екатерина Гордон раскритиковала Шамана за «звездную болезнь» и высокие гонорары
Российская теле- и радиоведущая Екатерина Гордон в интервью «В гостях у Ханги» прошлась по певцу Шаману, обвинив его в «звездной болезни».
Гордон заявила, что поведение Шамана, включая целование плеча, разрывание рубашек и рассказы про отсутствие трусов, а также его высокие гонорары с нищих городов, вызывают у нее возмущение.
Она отметила, что если бы у нее самой началась «звездная болезнь», она попросила бы подруг «умыть холодной водой и избить»:
«Тоже звездянка какая-то. Если меня понесет, если вдруг у меня отъедет крыша и я стану вот так себя вести, умойте меня холодной водой и избейте», — отметила певица.
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