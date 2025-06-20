Певица Гордон призвала умыть ее и избить, если она станет как Шаман

20 июня 2025, 10:29

Екатерина Гордон раскритиковала Шамана за «звездную болезнь» и высокие гонорары

SHAMAN/Ярослав Дронов (Фото: Instagram* @shaman.me )

Российская теле- и радиоведущая Екатерина Гордон в интервью «В гостях у Ханги» прошлась по певцу Шаману, обвинив его в «звездной болезни».





Гордон заявила, что поведение Шамана, включая целование плеча, разрывание рубашек и рассказы про отсутствие трусов, а также его высокие гонорары с нищих городов, вызывают у нее возмущение.



Она отметила, что если бы у нее самой началась «звездная болезнь», она попросила бы подруг «умыть холодной водой и избить»:





«Тоже звездянка какая-то. Если меня понесет, если вдруг у меня отъедет крыша и я стану вот так себя вести, умойте меня холодной водой и избейте», — отметила певица.