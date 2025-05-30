Девушка Гуфа опубликовала фото с его бывшей женой Айзой на Бали
Девушка Гуфа Разият Салахова опубликовала фото с его бывшей женой Айзой на Бали
Девушка Гуфа Разият Салахова опубликовала в своем блоге фото с его экс-супругой Айзой-Лилуной Ай на Бали.
«Моя первая и последняя», — прокомментировал кадр Гуф.
В ноябре прошлого года стало известно, что рэпер сделал предложение Разият Салаховой прямо во время концерта в Москве. На вопрос своих подписчиков о том, приняла ли она предложение, девушка ответила, что из-за шока ничего не смогла сказать. При этом однажды Разият упоминала, что верит в возвращение Гуфа к экс-супруге Айзе-Лилуне Ай.
*Запрещен в РФ