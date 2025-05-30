Девушка Гуфа опубликовала фото с его бывшей женой Айзой на Бали

30 мая 2025, 13:29

Девушка Гуфа Разият Салахова опубликовала фото с его бывшей женой Айзой на Бали

Айза-Лилуна Ай и Разият Салахова (Фото: Инстаграм* @69kitana)

Девушка Гуфа Разият Салахова опубликовала в своем блоге фото с его экс-супругой Айзой-Лилуной Ай на Бали.







«Моя первая и последняя», — прокомментировал кадр Гуф.