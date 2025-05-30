«Не сниму свои розовые очки»: Бывшая жена Родригеза о разводе с певцом

30 мая 2025, 13:16

Экс-жена Родригеза прокомментировала расставание с актёром

Тимур Родригез (Фото: Telegram @trodriguez_official)

Бизнесвумен Анна Девочкина рассказала о разводе с шоуменом Тимуром Родригезом. Анна заявила, что несмотря на боль и трудности расставания, она не перестала верить в любовь.





Тимур Родригез развелся с Анной весной 2025 года после 16 лет брака. Экс-супруга Тимура призналась, что ей трудно подобрать слова для описания произошедшего, но намекнула, что разрыв произошел из-за измен певца. Но несмотря на предательство и расставание с Тимуром, она по-прежнему верит в любовь и порядочность людей.





«Смысла нет, и смысл есть во всем. Не нашлось подходящей поэмы. Молчание... Благодарность... Тишина... И в этой точке своего пути я продолжу верить в любовь. Верить в людей... И не сниму свои розовые очки», — заявила она.

