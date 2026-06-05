Алексею Глызину запретили танцевать на сцене после госпитализации
Певец Алексей Глызин около месяца назад экстренно попал в больницу с резкой болью в левой ноге. Врачи выявили у 72-летнего артиста перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина больше недели терпел боль и не обращался к врачам, пока его состояние не ухудшилось. В стационаре он провел один день, после чего отказался от двухнедельного лечения и ушел под наблюдение.
Медики назначили артисту уколы и препараты для разжижения крови. Ему запретили лишнюю физическую нагрузку, баню, сауну, горячую ванну и массаж. Врачи рекомендовали носить компрессионные чулки и держать ногу в приподнятом положении. Первый концерт после госпитализации музыкант даст в Москве 9 июня. Сейчас он недоступен для комментариев.
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