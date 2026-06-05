Алексею Глызину запретили танцевать на сцене после госпитализации

05 июня 2026, 09:00

Алексей Глызин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Певец Алексей Глызин около месяца назад экстренно попал в больницу с резкой болью в левой ноге. Врачи выявили у 72-летнего артиста перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.