«Только тусовки»: Глава ФПБК потребовал от Саши Бортич «отдать долг стране»

05 июня 2026, 08:57

Глава ФПБК Виталий Бородин раскритиковал публичную позицию Александры Бортич

Александра Бортич (Фото: Instagram* @bortich)

Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал в своём блоге пост, в котором резко раскритиковал публичную позицию актрисы Александры Бортич.





Бородин указал на противоречие между нынешним образом артистки — «современной эмансипированной женщины», которая активно участвует в светской жизни Москвы, — и её прежними высказываниями. К публикации глава ФПБК приложил старый ролик, где Бортич выражала поддержку оппозиции.

«Если правда ошиблась — докажи. Собери гуманитарку. Поезжай в госпиталь. Помоги жёнам военнослужащих. Отдай долг стране, которая тебя кормит, снимает в кино и даёт залы. Но в графике актрисы — только тусовки и съёмки», — заявил Бородин.