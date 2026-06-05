Недвижимость Прохора Шаляпина оценили более чем в 150 млн рублей

05 июня 2026, 04:06

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Артист Прохор Шаляпин владеет недвижимостью общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей. Вопреки сложившемуся имиджу любителя беззаботного отдыха, певец умеет грамотно распоряжаться финансами, пишет Телеграм-канал «Звездач».