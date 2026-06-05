Недвижимость Прохора Шаляпина оценили более чем в 150 млн рублей
Артист Прохор Шаляпин владеет недвижимостью общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей. Вопреки сложившемуся имиджу любителя беззаботного отдыха, певец умеет грамотно распоряжаться финансами, пишет Телеграм-канал «Звездач».
Согласно его информации, в начале 2025 года Шаляпин приобрел квартиру в Мытищах для своей матери. Общие затраты, включающие стоимость жилья, ремонт и обстановку, составили около 14 миллионов рублей.
Помимо этого, шоумен принял решение расширить свою московскую жилплощадь: из‑за нехватки места для хранения вещей он купил еще одну квартиру по соседству. При этом объединить помещения не получится, так как они находятся на одной лестничной площадке и не имеют общей стены.
Наиболее значимый объект в имуществе артиста — просторная квартира в Сочи площадью около 400 квадратных метров. Ее стоимость оценивается примерно в 130 миллионов рублей. Это жилье Прохор получил в наследство от подруги своей бабушки и сейчас сдает его в аренду.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ