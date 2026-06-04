Поклонники увидели повзрослевшую дочь Дарьи Мороз от Богомолова — фото
Российская актриса Дарья Мороз поделилась с подписчиками редким семейным кадром. В Instagram* она опубликовала фото, сделанное в лифте, вместе со своей 15-летней дочерью Анной, которую родила в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Поклонники отметили, что подросток уже перерос свою знаменитую мать, и активно комментируют внешнее сходство девушки как с Мороз, так и с ее мамой — актрисой Мариной Левтовой. Последователи назвали Анну взрослой девушкой и прекрасной.
Известно, что Анна Богомолова учится в Немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве. Дарья Мороз ранее признавалась, что заметила у дочери артистические задатки и поддерживает ее желание пойти по творческой стезе. В 2021 году звездная наследница получила диплом актерской школы, а ее резюме появилось в профильном агентстве. Актриса заверила, что они с бывшим мужем готовы помогать Анне в развитии карьеры.
Дарья и Константин развелись в 2018 году. Спустя год режиссер женился на телеведущей Ксении Собчак. Сама Мороз рассказывала в интервью, что дочь много общается с мачехой, и она не против их теплых отношений, поскольку Собчак дружелюбно приняла Анну.
Читайте также: *Запрещен в РФ