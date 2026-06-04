Поклонники увидели повзрослевшую дочь Дарьи Мороз от Богомолова — фото

04 июня 2026, 22:18

Актриса Дарья Мороз показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью от Богомолова

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Российская актриса Дарья Мороз поделилась с подписчиками редким семейным кадром. В Instagram* она опубликовала фото, сделанное в лифте, вместе со своей 15-летней дочерью Анной, которую родила в браке с режиссером Константином Богомоловым.