Алена Гаврилова устроила праздник сыну на Лазурном берегу
Гаврилова о праздновании 18-летия сына: «Важный день в году»
Алена Гаврилова поделилась впечатлениями от празднования 18-летия своего сына Рустама, рожденного в 2003 году от бизнесмена Рустама Тарико. Модель устроила роскошную вечеринку на Лазурном берегу, о чем рассказала в своих социальных сетях.
«Важный день в году, нам 18 лет! Принимаем поздравления. Начинаем праздновать»,— написала Алена, демонстрируя кадры с праздника.Празднование прошло в роскошном пентхаусе с бассейном и террасой, где были накрыты изысканные столы. Гаврилова встречала гостей в стильном платье-кимоно.
Важно отметить, что Рустам ведет закрытый образ жизни и не стремится к публичности, поэтому саму модель с именинником на фотографиях нет. В настоящее время Алена замужем за Эмином Агаларовым, от которого у нее есть дочь Афина. Эмин ранее признавался, что не против стать отцом еще раз, однако конкретных планов по этому поводу у пары пока нет.
Напомним, что месяц назад Алена и Эмин провели романтический отпуск в Дубае.
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