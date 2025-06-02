Алена Гаврилова устроила праздник сыну на Лазурном берегу

02 июня 2025, 17:06

Гаврилова о праздновании 18-летия сына: «Важный день в году»

Алена Гаврилова ( Фото Instagram*: @agavrilova )

Алена Гаврилова поделилась впечатлениями от празднования 18-летия своего сына Рустама, рожденного в 2003 году от бизнесмена Рустама Тарико. Модель устроила роскошную вечеринку на Лазурном берегу, о чем рассказала в своих социальных сетях.







«Важный день в году, нам 18 лет! Принимаем поздравления. Начинаем праздновать»,— написала Алена, демонстрируя кадры с праздника.

