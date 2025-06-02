Продюсер Рудченко о фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву»: «Мероприятие уже схлопнулось»
Продюсер Рудченко: билеты на фестиваль Вайкуле «Рандеву» снова будут бесплатными
Покинувшая РФ Лайма Вайкуле активно готовится к своему традиционному фестивалю «Рандеву» в Юрмале летом 2025 года. В разговоре с «Абзацем» продюсер Павел Рудченко рассказал, почему певица все еще продолжает ежегодно организовывать мероприятие, от которого терпит убытки.
Со слов Рудченко, оказавшаяся в забвении в Латвии певица за счет своего фестиваля старается показать, что «хоть кому-то нужна». Продюсер уверен: как и в прошлом году, билеты на «Рандеву» будут раздавать бесплатно из-за низкого спроса.
«Определенную феерию ради картинки организаторы сделать смогут. Это показушное мероприятие», — объяснил Павел.
Продюсер отметил, что певица осознает бесперспективность мероприятия. Со слов Рудченко, зрители уже потеряли интерес к фестивалю, который не меняется из года в год.
«Вряд ли Вайкуле ждет солд-аута. В первые годы ее еще поддерживали большие имена уехавших артистов. В этом году вряд ли это случится снова. Какую-то копеечку она заработает, иначе бы мероприятие уже схлопнулось», — выразил свое мнение он.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская