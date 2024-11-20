«Осталась только ненависть»: сын Светличной после скандала первым подошел к гробу матери – как прошла церемония прощания, видео

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)
В Москве прошла церемония прощания с актрисой Светланой Светличной. Первыми прибыли в зал столичного Дома кинематографистов, чтобы попрощаться с любимой мамой и бабушкой, сын и внуки артистки. Кто еще пришел проводить в последний путь Светлану Светличную расскажет «Радио 1».
Причины смерти Светличной
Светлана Светличная ушла из жизни на 85-м году. В последние годы актриса боролась с серьезными заболеваниями, включая рак головного мозга и ротоглотки, а также болезнь Альцгеймера, из-за которой она перестала узнавать близких. По словам внучки актрисы Марии, во время их последней встречи бабушка уже не могла говорить, и они просто смотрели друг на друга.
Родные артистки ежедневно навещали Светличную в больнице, куда ее определили после стремительного ухудшения здоровья. Актриса скончалась 16 ноября в одной из столичных клиник.
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Кто приехал на церемонию прощания
Первым на прощание с матерью пришел сын Светличной. Также свои соболезнования выразил Владимир Путин. Телеграмму российского лидера во время церемонии озвучила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина. В ней отмечается, что обаятельные персонажи Светличной значительно обогатили российский кинематограф.
Коллега Светланы Светличной Людмила Хитяева не смогла лично присутствовать на прощании, но отправила букет розовых роз. На церемонию прощания с актрисой также прибыл Прохор Шаляпин. Примечательно, что обычно любящий внимание прессы артист попытался пройти в Дом кинематографиста как можно незаметнее. Он объяснил журналистам, что сейчас не готов давать интервью.
«Я пришел попрощаться и всё. Я не для интервью здесь, правда. Мы были знакомы и дружили. Давайте просто помянем новопреставленную Светлану Афанасьевну. Я верю, что мы перерождаемся, и она сейчас на небесах», — сказал Шаляпин.На церемонии также присутствовали: Анна Калашникова, Алена Кравец, Людмила Зайцева, Борис Токарев, Валерий Баринов.
Светлана Светличная (Фото: РИА/Новости)
Почему похоронили не рядом с мужем и сыном
Муж Светланы, звезда фильма «Баллада о солдате» Владимир Ивашов, и их сын Олег были похоронены на Ваганьковском кладбище. Однако Светлану Светличную решено похоронить на Троекуровском. Это было её собственное решение. Причина заключается в том, что на семейной могиле не осталось места для нового надгробия, а Светлана категорически запретила убирать памятники своего сына или мужа, чтобы освободить место для своего монумента.
«Оба надгробия: и мужу, и сыну появились ее стараниями. Она приложила для этого немало сил. Про деньги даже не говорю. Это были тяжёлые времена, ей помогали. Друг Владимира Ивашова привез с Урала камень для надгробия. Это не понравилось работникам кладбища. Были препятствия с их стороны. Но Светлана Афанасьевна все вопросы решила. И очень гордилась сделанным. Что же теперь? Эти памятники демонтировать? А где их хранить, минимум год или больше? Это тоже недешево. Даже если бы мы захотели ее похоронить в могилу мужа, мы бы потом не смогли установить ей нормальное надгробие. Разве что размером со скворечник. Там и для памятной дощечки места нет», — объяснила решение Ольга Ивашова, невестка Светличной журналистам КП.
Последнее желание Светличной
Актриса Светлана Светличная перед смертью попросила родственников достойно проводить ее в последний путь, рассказала порталу SHOT внучка артистки Мария Ивашова. По ее словам, звезда «Бриллиантовой руки» настаивала, чтобы ее похоронили, а не кремировали. Ивашова поделилась, что регулярно навещала Светличную вместе с сыном — правнук артистку очень любил и относился к ней с трепетом. Последний раз женщины виделись накануне смерти актрисы, 15 ноября.
В чем похоронили Светлану Светличную
Светлана Афанасьевна отправится в последний путь в своем любимом платье, сообщила журналистам невестка актрисы.
«Это платье — маленькое, черное, из тонкого шифона, в котором она всегда чувствовала себя молодой и привлекательной. Мы положим ей шляпу у ног, а голову укроем шалью», — рассказала Ольга Ивашова.
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Конфликт с сыном перед смертью
Несмотря на конфликт с матерью, сын артистки прибыл на прощание в первых рядах.
Причиной разногласий в семье стали подозрения Светличной в том, что родственники могут забрать квартиру. После смерти супруга и младшего сына у артистки остался лишь один наследник – сын Алексей. Однако из-за конфликта актриса не общалась с ним более десяти лет.
«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру... Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!» — заявила Светличная в ток-шоу «Пусть говорят».
Громкие высказывания матери вскоре прокомментировал Алексей Ивашов.
«У нее деменция в поздней стадии. Переживания закончились! Осталась только ненависть», — заявлял сын артистки.
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