«Осталась только ненависть»: сын Светличной после скандала первым подошел к гробу матери – как прошла церемония прощания, видео

В Москве прошла церемония прощания с актрисой Светланой Светличной. Первыми прибыли в зал столичного Дома кинематографистов, чтобы попрощаться с любимой мамой и бабушкой, сын и внуки артистки. Кто еще пришел проводить в последний путь Светлану Светличную расскажет «Радио 1».