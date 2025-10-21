Алена Водонаева может отсудить половину долга за свет в 1,8 млн рублей

21 октября 2025, 09:36

Фото: iStock/alexialex

Телеведущая Алена Водонаева намерена оспорить счет на 1,8 млн рублей за электроэнергию, который ей выставил «Мосэнергосбыт». По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, звезда может добиться перерасчета и даже получить половину этой суммы в виде штрафа от энергокомпании, если подтвердит ошибку начислений.





Ранее Водонаева рассказала, что получила счета за две квартиры, где провела лишь две недели. Бондарь посоветовал телеведущей направить письменную претензию через ГИС ЖКХ или заказным письмом и дождаться ответа в течение 30 дней. Если компания не ответит, можно пожаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.



Эксперт уточнил, что при ошибочных начислениях «Мосэнергосбыт» обязан выплатить 50% от переплаты. Однако он предупредил, что игнорировать долг нельзя: за просрочку начисляются пени, а при неуплате дольше двух месяцев возможны ограничения подачи электроэнергии. Если выяснится, что долг обоснован, Водонаева сможет рассмотреть процедуру банкротства.





«Главное — не игнорировать проблему. Тогда вопрос может быть решен за пару месяцев», — подчеркнул Бондарь в беседе с Общественной Службой Новостей.