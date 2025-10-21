Экс-губернатор Челябинской области проиграл Андрею Малахову суд на 120 миллионов рублей
Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича к телеведущему Андрею Малахову и создателям программы «Малахов» о взыскании 120 миллионов рублей. Информацию о судебном решении передает ТАСС.
Исковое заявление о защите чести и достоинства на 120 миллион поступило в суд в июне 2024 года.
Поводом для возмущения стал выход эфира под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» на телеканале «Россия 1», где Юревича обвинили в коррупции. Экс-губернатор Челябинской области требовал опровергнуть распространенные в программе сведения.
«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — объявили в суде.