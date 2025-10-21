Экс-губернатор Челябинской области проиграл Андрею Малахову суд на 120 миллионов рублей

21 октября 2025, 03:22

Суд Москвы отклонил иск экс-губернатора Челябинской области к Малахову на ₽120 млн

Андрей Малахов (Фото: Telegram @and_malakhov)

Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича к телеведущему Андрею Малахову и создателям программы «Малахов» о взыскании 120 миллионов рублей. Информацию о судебном решении передает ТАСС.





Исковое заявление о защите чести и достоинства на 120 миллион поступило в суд в июне 2024 года.





«Постановлением Савеловского суда города Москвы от 20 октября 2025 года в удовлетворении исковых требований отказать», — объявили в суде.