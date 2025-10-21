Лариса Долина повысила стоимость предновогодних корпоративов на 1 млн рублей
Российская певица Лариса Долина повысила стоимость предновогодних корпоративов на один миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Стоимость частного выступления Долиной составляет 3,5 млн рублей. Такая цена действительна до 19 декабря, после чего она увеличивается до 4,5 млн рублей.
Для перемещения по городу артистка предпочитает автомобиль представительского класса не старше пяти лет. В машине обязательно должна находиться вода без газа, которая может быть в пластиковой таре, но не отечественного производства. Использование внедорожников категорически запрещено. Также обязательным условием является наличие квалифицированной охраны, которая будет сопровождать певицу на протяжении всего пребывания в городе и следить за тем, чтобы ей не дарили лилии, на них у Долиной аллергия.
Во время гастролей звезда предпочитает останавливаться в двухкомнатном номере пятизвёздочного отеля, который находится вдали от мест проведения ремонтных и строительных работ. Это необходимо для того, чтобы обеспечить ей комфортные условия отдыха.
За пять часов до начала концерта организаторы должны предоставить исполнительнице врача-фониатра для проведения необходимого медицинского осмотра.
Питание на площадке во время выступления достаточно скромное и включает в себя фрукты, мясную и сырную тарелки. В дополнение к этому, в райдер коллектива входят две нарезки из слабосолёной красной рыбы, бутылка белого вина из Новой Зеландии и две полулитровые бутылки коньяка «Арарат».
Читайте также: