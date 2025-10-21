Продюсер фильма «Вий 3D» Устинов терроризирует жителей деревни Милорадово
Продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов несколько лет терроризирует жителей деревни Милорадово под Москвой. Он ежедневно включает громкую музыку с нецензурной лексикой с девяти утра до десяти вечера, бросает камни в соседей и заливает водой их постройки.
Как сообщает Telegram-канал Shot, 57-летний Устинов угрожает людям, в том числе и изнасилованием. Полиция регулярно приезжает по вызовам, но продюсер не открывает дверь. Участковый не может повлиять на ситуацию, хотя заявления продолжают поступать.
Сосед утверждает, что Устинов выстрелил ему в руку после просьбы убавить громкость. Суд назначил продюсеру 40 часов исправительных работ. Мужчина также рассказал, что, когда его тесть умирал от рака, он просил Устинова выключить музыку, но тот отказался. Жители уверены, что продюсер хочет выжить соседей из посёлка, чтобы получить их участки.
