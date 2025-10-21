Продюсер фильма «Вий 3D» Устинов терроризирует жителей деревни Милорадово

21 октября 2025, 09:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Продюсер фильма «Вий 3D» Руслан Устинов несколько лет терроризирует жителей деревни Милорадово под Москвой. Он ежедневно включает громкую музыку с нецензурной лексикой с девяти утра до десяти вечера, бросает камни в соседей и заливает водой их постройки.