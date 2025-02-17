Алена Водонаева поделилась архивным фото в свадебном платье

Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)
Телеведущая Алена Водонаева поделилась фотографией в свадебном платье после новости о смерти ее экс-жениха. В личном блоге бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» показала, в каком наряде впервые шла под венец.
На опубликованной фотографии со свадьбы в 2009 году Водонаева в облегающем белом платье в пол с небольшим шлейфом и фатой. Девушка держит в руках орхидею, обвязанную красной лентой.
Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)
Бывшая участница «Дома-2» два раза была замужем. В 2009 году телеведущая вступила в брак с бизнесменом Алексеем Малакеевым, но разошлась с ним в 2013 году. У них есть 14-летний сын Богдан. После развода Водонаева сохранила хорошие отношения с Малакеевым и считает его хорошим отцом. В 2017 году телеведущая заключила свой второй брак. Ее избранником стал диджей и музыкант Алексей Комов (Zeskullz), однако пара рассталась после двух лет брака.
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Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)
Бывшая участница «Дома-2» два раза была замужем. В 2009 году телеведущая вступила в брак с бизнесменом Алексеем Малакеевым, но разошлась с ним в 2013 году. У них есть 14-летний сын Богдан. После развода Водонаева сохранила хорошие отношения с Малакеевым и считает его хорошим отцом. В 2017 году телеведущая заключила свой второй брак. Ее избранником стал диджей и музыкант Алексей Комов (Zeskullz), однако пара рассталась после двух лет брака.
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Ольга Енгалычева