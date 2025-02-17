«Я себя ощущаю сильно круче»: Ольга Серябкина откровенно высказалась об уходе из группы Serebro

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)
Ольга Серябкина стала гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где высказалась о своём уходе из коллектива Максима Фадеева.
«Я когда уходила из «Серебра», это было моё желание, моё решение. Я в этой группе была, жила, творила, развивалась, узнавала себя 13 с половиной лет. И когда я уходила, это было не потому, что меня условно Макс выгнал. Конечно, тяжело мы расставались, это не может быть иначе», – отметила Серябкина, добавив, что ушла в самый нужный момент.Певица подчеркнула, что у неё остались только тёплые воспоминания о работе в группе Serebro. Она отметила, что ушла признанной, но не так, как ощущает себя внутри. На самом деле, она ощущает себя намного круче, чем думают многие.
Серябкина выразила благодарность своему бывшему коллективу, в котором она могла открыто творить вместе с прекрасными коллегами.
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Анастасия Чинкова