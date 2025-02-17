«На веществах»: Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала на фото результаты экстремального похудения

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Молодая жена известного продюсера и шоумена Александра Цекало художница и в прошлом модель Дарина Эрвин (настоящая фамилия — Сапарова - прим. ред.) к вопросу похудения подошла на редкость радикально. Она продемонстрировала фотографию, на которой видно, что в её недавно носимые брюки могут поместиться «две Дарины».
Задорный снимок 33-летней красавицы из запрещённой в России социальной сети опубликовал телеграм-канал «Только никому». На фотографии широко улыбающаяся художница засунула обе ноги в одну штанину, а пояс брюк оттянула так, что заметно, сколь значительно она похудела.
По слухам, здесь не обошлось без медикаментозного вмешательства. Не исключено, что Эрвин принимала столь популярный сейчас в звёздной тусовке «Оземпик», который, подобно препаратам для диабетиков, снижает аппетит. Несмотря на дурную славу и реальные случаи тяжелых последствий, селебрити продолжают активно использовать это средство в борьбе с лишним весом.
Ныне постоянно живущий в США Александр Цекало женился на Дарине в 2019 году, расставшись со своей третьей женой, сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушкой. Продюсер рассказывает, что его жена не только красавица, но и умница. В создании и запуске двух из 15 его последних проектов она принимала активное участие и заявлена там как сопродюсер.
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По слухам, здесь не обошлось без медикаментозного вмешательства. Не исключено, что Эрвин принимала столь популярный сейчас в звёздной тусовке «Оземпик», который, подобно препаратам для диабетиков, снижает аппетит. Несмотря на дурную славу и реальные случаи тяжелых последствий, селебрити продолжают активно использовать это средство в борьбе с лишним весом.
Ныне постоянно живущий в США Александр Цекало женился на Дарине в 2019 году, расставшись со своей третьей женой, сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушкой. Продюсер рассказывает, что его жена не только красавица, но и умница. В создании и запуске двух из 15 его последних проектов она принимала активное участие и заявлена там как сопродюсер.
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Александр Бойцов