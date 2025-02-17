«На веществах»: Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала на фото результаты экстремального похудения

Молодая жена известного продюсера и шоумена Александра Цекало художница и в прошлом модель Дарина Эрвин (настоящая фамилия — Сапарова - прим. ред.) к вопросу похудения подошла на редкость радикально. Она продемонстрировала фотографию, на которой видно, что в её недавно носимые брюки могут поместиться «две Дарины».