«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)
До помолвки с Григорием Лепсом юная Аврора Киба состояла в отношениях с молодым и перспективным майнером Дмитрием Невским, который зарабатывал миллионы на криптовалюте. Влюбленные были счастливы, пока весной прошлого года не всплыла измена молодого человека с другой девушкой.
Аврора публиковала много фотографий с возлюбленным, а он даже набил на руке татуировку в честь своей избранницы. Ещё в феврале они появлялись вместе на светских тусовках и казалось, что отношения Кибы и Невского серьёзные. Однако уже в апреле Дмитрия заметили на публике с другой девушкой. Выяснилось, что Дмитрий изменил Авроре, в результате чего она приняла решение разорвать отношения.
Вскоре после этого Кибу впервые заметили в компании Лепса на афтепати Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а июне они впервые вышли в свет как пара. Певец после непродолжительного общения сделал девушке предложение и получил положительный ответ. Летом 2025 года 62-летний Лепс женится на Кибе, которая на 44 года младше него.
Читайте также:
«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки
«Коротко, но ясно»: Как Аврора Киба шокировала своего возлюбленного Григория Лепса «голым» СПА и пластической операцией
«Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится»: дочь Михаила Турецкого высмеяла юную невесту Григория Лепса
Вскоре после этого Кибу впервые заметили в компании Лепса на афтепати Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а июне они впервые вышли в свет как пара. Певец после непродолжительного общения сделал девушке предложение и получил положительный ответ. Летом 2025 года 62-летний Лепс женится на Кибе, которая на 44 года младше него.
Читайте также:
«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки
«Коротко, но ясно»: Как Аврора Киба шокировала своего возлюбленного Григория Лепса «голым» СПА и пластической операцией
«Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится»: дочь Михаила Турецкого высмеяла юную невесту Григория Лепса
Анастасия Чинкова