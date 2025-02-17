Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса

«На пути большой любви встали измены»: как разрушилось личное счастье молодой невесты Григория Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

До помолвки с Григорием Лепсом юная Аврора Киба состояла в отношениях с молодым и перспективным майнером Дмитрием Невским, который зарабатывал миллионы на криптовалюте. Влюбленные были счастливы, пока весной прошлого года не всплыла измена молодого человека с другой девушкой.
Аврора публиковала много фотографий с возлюбленным, а он даже набил на руке татуировку в честь своей избранницы. Ещё в феврале они появлялись вместе на светских тусовках и казалось, что отношения Кибы и Невского серьёзные. Однако уже в апреле Дмитрия заметили на публике с другой девушкой. Выяснилось, что Дмитрий изменил Авроре, в результате чего она приняла решение разорвать отношения.

Вскоре после этого Кибу впервые заметили в компании Лепса на афтепати Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а июне они впервые вышли в свет как пара. Певец после непродолжительного общения сделал девушке предложение и получил положительный ответ. Летом 2025 года 62-летний Лепс женится на Кибе, которая на 44 года младше него.

Читайте также:

«Выматывают мои кошельки»: Бизнес Лепса терпит миллионные убытки

«Коротко, но ясно»: Как Аврора Киба шокировала своего возлюбленного Григория Лепса «голым» СПА и пластической операцией

«Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится»: дочь Михаила Турецкого высмеяла юную невесту Григория Лепса
#певец
#бизнес
#пмэф
#компании
#отношения
#свет
#любовь
#измена
.
Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
19 февраля 2025, 22:11

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Известный продюсер Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», раскритиковал певицу Лолиту Милявскую.
По его словам, артистка «наехала на него» и даже угрожала фразой о том, что ему не жить. После этого Разин назвал её главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.

«Я давно проклял Лолиту. И своё проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она – самый большой провокатор нашей эстрады», – отметил Разин.
Говоря о скандалах с участием певицы, Разин подчеркнул, что у него есть подробности резонансной «голой вечеринки», на которой в числе прочих была и Лолита.

Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.

Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.

Читайте также:

«Лучше сразу в морг»: Лолита в отчаянии из-за мизерной пенсии

«Просто хотят убрать»: музыкальный критик Бабичев высказался об очередном фиаско Лолиты

Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
#пенсии
#мероприятия
#шоу
#артист
#продюсер
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Дома-2» Арай Чобанян вышел на связь после заявления Ирины Пинчук о разводе
19 февраля 2025, 21:53

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Личный блог Арая Чобаняна был взломан хакерами. После этого его жене Ирине Пинчук прислали скрины переписок супруга с другими женщинами. Участник «Дома-2» после продолжительного молчания прокомментировал произошедшее.
Отметим, что из полученных переписок вскрылось, что Арай изменял супруге в том числе тогда, когда она лежала в больнице с угрозой выкидыша. Узнав об этом, Ирина в среду объявила о разводе.

К вечеру Чобанян объявился и с другого аккаунта в соцсетях опубликовал историю со странным содержанием.

«Тёмные времена показывают светлых людей. Придёт время, и вы узнаете всю правду», – написал участник реалити-шоу.
Правда, судя по серьёзным оскорблениям Пинчук в адрес пока ещё мужа, заслужить прощение ему будет трудно.

К слову, вопрос об изменах Чобаняна всплывал и раньше. Так, ещё в середине января подписчик спросил, правда ли, что Ирина намерена развестись с мужем из-за его измен. Тогда женщина призвала не верить глупой информации, которую специально форсят различные паблики для привлечения внимания.

Читайте также:

«Умоляю очень сильно»: Ирина Пинчук после заявления о разводе обратилась к друзьям Чобаняна

«Справедливость восторжествовала»: фанаты Марины Африкантовой ликуют после новостей о разводе Ирины Пинчук

«Мы разводимся»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук узнала об изменах мужа
#развод
#измена
#соцсети
#шоу-бизнес
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не дождалась»: Виталий Гогунский не поздравил дочь Милану Стар с 15-летием
19 февраля 2025, 21:04

Милана Стар (фото: Telegram @milana_offi)

Дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского на днях отметила свой 15-й день рождения. Милана Стар получила невероятный подарок от мамы – роскошную квартиру в центре Москвы.
Также Ирина Маирко организовала для дочери праздничную вечеринку, на которой собрались друзья и близкие именинницы. Правда отца на ней не было. Более того, Гогунский даже не поздравил дочь с днём рождения.

Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)

«Личного поздравления от папы Милана так и не дождалась. К счастью, её окружают любящие люди, и они нивелировали её разочарование и ожидание своими поздравлениями», – отметила Ирина.
Напомним, что отношения Виталия и Миланы стали портиться несколько лет назад. Причиной этому стали постоянные конфликты отца и матери, которые то сходились, то расходились вновь. А ведь именно Гогунский первым вывел девочку на сцену. Ну а сейчас развитием карьеры Миланы Стар полностью занимается мама. Сегодня школьница является одной из самых популярных молодёжных певиц с многомиллионной аудиторией в социальных сетях.

Читайте также:

Певица Милана Стар получила в подарок на 15-летие квартиру в центре Москвы

Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу

Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину
#подарок
#мама
#школьница
#певица
#квартира
#день рождения
#отец
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Соседи Пугачёвой и Галкина* призвали взорвать их замок в Подмосковье
19 февраля 2025, 20:21

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)

Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь надо взорвать, поскольку там ему не место. С таким предложением выступил один из соседей уехавшей звёздной пары.
Мужчина отметил. что его совершенно не беспокоит судьба дома который, по данным Telegram-каналов, стремительно разрушается и покрывается плесенью в отсутствие хозяев.

«Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», – заявил местный житель в беседе с NEWS.ru.
Также три матери, прогуливающиеся по деревне с детскими колясками, сообщили изданию, что их совсем не волнует судьба роскошной недвижимости Галкина* и Пугачёвой, покинувших Россию.

«Да пусть разрушается. Туда ему и дорога», – заявили женщины.
Читайте также:

Соседи Галкина* и Пугачевой заявили о возможном возвращении хозяев замка

«Очищают от пугачевской плесени»: Замок Пугачевой в Подмосковье готовят к продаже

«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#женщины
#мужчина
#дома
#взрыв
#недвижимость
#подмосковье
#алла пугачёва
#максим галкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Любителей покопошиться много»: Влад Лисовец после новостей о раке раскрыл, покажет ли поклонникам результаты своих анализов
19 февраля 2025, 19:45

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)

На днях в СМИ распространились новости о том, что Владу Лисовцу диагностировали рак. Стилист молчать не стал и признал, что действительно имеет проблемы со здоровьем. При этом указанный диагноз он не подтвердил, но и не опровергнул.
52-летний Лисовец поблагодарил всех неравнодушных за оказанную ему поддержку, но отметил, что его жизнь особо не изменилась – он продолжает работать и заниматься любимыми делами.

«Мне кажется, уже пора опять выкладывать для вас картинки, фото, показы, выставки и прочий мой эмоциональный всплеск. По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много. И да, привет моим новым подписчикам, я вам очень рад, давайте договоримся – мы не будем друг другу пытаться соответствовать, а будем собой, будем личностями. Всем хорошего дня, в Москве нереальное солнце, а солнце – моя батарейка. Пойду заряжаться, мне надо, мне сегодня вечером выступать и, конечно, потом передам этот светлый заряд вам», – написал стилист в личном блоге.
17 февраля появилась информация о том, что Лисовцу диагностировали рак последней стадии. Стилист подтвердил, что действительно борется с каким-то недугом, но отметил, что любит свою жизнь «со всеми её сюрпризами».

Он призвал поклонников оберегать себя от негатива, регулярно проверять здоровье и слушать свой организм, который всегда сигнализирует об имеющихся проблемах.

Читайте также:

«Проблема есть, скрывать не буду»: Влад Лисовец прокомментировал информацию о раке последней стадии

«Болею всю жизнь»: какую правду рассказал Влад Лисовец, как на болезнь отреагировала мать и почему он держит в тайне личную жизнь

«Отдалённые метастазы»: Онколог предположил, сколько может жить Лисовец с онкозаболеванием
#здоровье
#болезнь
#жизнь
#фото
#анализы
#стилист
#информация
#рак
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате