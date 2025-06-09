Алена Водонаева раскритиковала «мамок с сиськами навыкат» на школьных мероприятиях

09 июня 2025, 21:16

Алена Водонаева раскритиковала дам в откровенной одежде на школьных мероприятиях

Алена Водонаева (Фото: Телеграм @Avodonaeva)

Телеведущая Алена Водонаева осудила женщин, которые надевают на школьные мероприятия своих детей вызывающую одежду. Звезда же предпочитает появляться в скромных и закрытых нарядах на школьных линейках сына.





Водонаева любит эпатировать публику, в том числе и своими провокационными образами. Однако в соцсетях экс-участница «Дома-2» отметила, что не считает правильным появляться в откровенных нарядах на 1 сентября.





«Я всегда сдержана. Что-то строгое, закрытое, уместное. Когда вижу на линейках «мамок» с сиськами навыкат и голыми ногами — недоумеваю. Уместность должна быть во всем. Всегда», — откровенничала Водонаева.

