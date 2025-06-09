Алена Водонаева раскритиковала «мамок с сиськами навыкат» на школьных мероприятиях
Алена Водонаева раскритиковала дам в откровенной одежде на школьных мероприятиях
Телеведущая Алена Водонаева осудила женщин, которые надевают на школьные мероприятия своих детей вызывающую одежду. Звезда же предпочитает появляться в скромных и закрытых нарядах на школьных линейках сына.
Водонаева любит эпатировать публику, в том числе и своими провокационными образами. Однако в соцсетях экс-участница «Дома-2» отметила, что не считает правильным появляться в откровенных нарядах на 1 сентября.
«Я всегда сдержана. Что-то строгое, закрытое, уместное. Когда вижу на линейках «мамок» с сиськами навыкат и голыми ногами — недоумеваю. Уместность должна быть во всем. Всегда», — откровенничала Водонаева.
Со слов Алены, таким родительницам хочется самоутвердиться «хотя бы на школьной линейке».
Напомним, телеведущая воспитывает 14-летнего сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. Водонаева отмечала, что ей удалось прийти в форму уже через месяц после родов.