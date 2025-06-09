Проживающий в Испании Валерий Меладзе приехал в Россию
Валерий Меладзе, проживающий за границей, прилетел в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Судя по кадрам из соцсетей артиста, находится он на Рублёвке. Певец вёл за руку внука Георгия, которого с другой стороны держала дочь Меладзе Софико.
Завтра малыш будет праздновать свой первый день рождения. Вероятно, именно ради этого важного события Меладзе приехал в Россию из Испании, где сейчас проживает с женой Альбиной Джанабаевой.
Напомним, что Меладзе в 2022 году выступил против проведения СВО на Украине и покинул Россию. Он сосредоточился на концертной деятельности за рубежом. В ходе одного из выступлений в Дубае артист произнёс проукраинский лозунг.
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