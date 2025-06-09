Проживающий в Испании Валерий Меладзе приехал в Россию

Валерий Меладзе (фото: Instagram* @meladzevalerian)

Валерий Меладзе, проживающий за границей, прилетел в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».



Судя по кадрам из соцсетей артиста, находится он на Рублёвке. Певец вёл за руку внука Георгия, которого с другой стороны держала дочь Меладзе Софико.

Завтра малыш будет праздновать свой первый день рождения. Вероятно, именно ради этого важного события Меладзе приехал в Россию из Испании, где сейчас проживает с женой Альбиной Джанабаевой.

Напомним, что Меладзе в 2022 году выступил против проведения СВО на Украине и покинул Россию. Он сосредоточился на концертной деятельности за рубежом. В ходе одного из выступлений в Дубае артист произнёс проукраинский лозунг.

Читайте также:

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

12 16 72 6 5 168