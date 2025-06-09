Егор Крид о переживаниях в себе перед концертом в Лужниках: «Куда ты замахнулся, малой?»
Егор Крид признался, что переживает из-за концерта в Лужниках
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) разоткровенничался со своими фанатами во время одного своих недавних стримов и заявил, что сильно переживал, планируя грядущий концерт в Лужниках.
Исполнитель хита «Невеста» обратил внимание, что недооценивал себя и свои возможности, а еще не понимал, готов ли он. Со слов артиста, в настоящее время Крид — самый молодой артист, который готовит концерт на стадионе.
«Я очень сильно переживал по этому поводу. С той точки зрения, что это очень ответственно: «Куда ты замахнулся, малой? Ты самый молодой артист, который будет собирать Лужники. Нет, ты еще не готов», — откровенничал Егор.
Вместе с тем за полгода до концерта Криду удалось продать 75% от 80 тысяч билетов — и это без рекламы.
Ранее сообщалось, что певец Егор Крид может начать продавать ювелирные изделия и кожаные сумки.
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