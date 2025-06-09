Егор Крид о переживаниях в себе перед концертом в Лужниках: «Куда ты замахнулся, малой?»

09 июня 2025, 19:34

Егор Крид признался, что переживает из-за концерта в Лужниках

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) разоткровенничался со своими фанатами во время одного своих недавних стримов и заявил, что сильно переживал, планируя грядущий концерт в Лужниках.





Исполнитель хита «Невеста» обратил внимание, что недооценивал себя и свои возможности, а еще не понимал, готов ли он. Со слов артиста, в настоящее время Крид — самый молодой артист, который готовит концерт на стадионе.





«Я очень сильно переживал по этому поводу. С той точки зрения, что это очень ответственно: «Куда ты замахнулся, малой? Ты самый молодой артист, который будет собирать Лужники. Нет, ты еще не готов», — откровенничал Егор.