«Я думал, что это будет девушка»: Макс Фадеев рассказал о создании песни, которую SHAMAN исполнит на «Интервидении»

09 июня 2025, 19:45

Фадеев рассказал о создании песни, которую SHAMAN исполнит на «Интервидении»

Макс Фадеев и SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: ВКонтакте @maximfadeev)

Макс Фадеев написал песню, с которой певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение». Продюсер признался, что изначально не знал, кто будет исполнять трек.





Россия во всю готовится к международному песенному конкурсу, в котором примут участие представители свыше 20 государств. В мае Первый канал объявил, что нашу страну будет представлять SHAMAN. Певец и другие исполнители будут бороться за главный денежный приз в размере 300 тысяч евро (27 миллионов рублей).



Композицию «Прямо по сердцу» Дронов впервые исполнил на сцене юбилейной 20-й церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Автором песни является Макс Фадеев, который поделился деталями его создания.



Продюсер рассказал, что трек у него заказал один очень уважаемый человек, фамилию которого он называть отказался. В марте Фадеев приступил к работе. Изначально он не знал, для кого её пишет.





«Я почему-то думал, что это будет девушка. Поэтому писал в достаточно высокой текстуре. Никого конкретного не представлял», – подчеркнул Фадеев.

«Этот трек – он как баллон с газом. Который тихонечко приоткрыли. И вот напряжение этого свиста – и должен быть номер. Сдержанный. Скромный. Но при этом с внутренним сжатым давлением. Тогда это будет органично. Главное – быть настоящим на сцене», – объяснил Фадеев, слова которого приводит VOICE.