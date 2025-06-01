Алена Водонаева рассказала о состоянии бабушки: «Думает, что ее муж жив. А она его похоронила»

01 июня 2025, 21:45

Алена Водонаева навестила свою бабушку в пансионате

Алена Водонаева (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о состоянии своей бабушки Натальи Васильевны.





Звезда «Дома-2» вместе с сыном и мамой навестила родственницу, которая страдает от Альцгеймера. Она уже год находится в пансионате. Со слов Водонаевой, наладить контакт с сиделками им не получилось, хотя семья телеведущей долго пыталась это сделать.





«Она сказала сегодня, что сейчас 1999 год. <…> Она думает, что ее муж жив. А она его похоронила, когда мне три года было», — откровенничала Алена в своем Телеграм-канале.

«Она там главная и к ней все приходят по работе (все, кто там живет и работает). Она думает, что она там начальник», — рассказала о своей боли знаменитость.