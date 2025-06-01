«Сердечки мои»: Татьяна Брухунова опубликовала милое видео с подросшими детьми
Татьяна Брухунова поделилась видео с дочкой Матильдой и сыном Ваганом
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают двоих детей. Молодая жена юмориста поделилась редкими кадрами с подросшими наследниками в День защиты детей.
В личном блоге Брухунова разместила уютное видео, снятое в домашней обстановке. На кадрах сын Ваган и дочь Матильда сидят на полу около дивана и играют.
«Сердечки мои», – кратко подписала пост Татьяна.Поклонники остались в восторге от публикации. В комментариях они написали приятные слова Брухуновой.
«Матильда прелесть такая! Как хорошо вместе с братиком. Пусть дети будут здоровы и счастливы»; «Как приятно смотреть на такие тёплые отношения старшего брата и маленькой сестрички»; «Прелестные деточки. Пусть всегда будут опорой друг для друга», – написали пользователи соцсетей.