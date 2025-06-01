«Сердечки мои»: Татьяна Брухунова опубликовала милое видео с подросшими детьми

01 июня 2025, 21:17

Татьяна Брухунова поделилась видео с дочкой Матильдой и сыном Ваганом

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом (фото: Instagram* @bruhunova)

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают двоих детей. Молодая жена юмориста поделилась редкими кадрами с подросшими наследниками в День защиты детей.





В личном блоге Брухунова разместила уютное видео, снятое в домашней обстановке. На кадрах сын Ваган и дочь Матильда сидят на полу около дивана и играют.





«Сердечки мои», – кратко подписала пост Татьяна.

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна (фото: Instagram* @bruhunova)

«Матильда прелесть такая! Как хорошо вместе с братиком. Пусть дети будут здоровы и счастливы»; «Как приятно смотреть на такие тёплые отношения старшего брата и маленькой сестрички»; «Прелестные деточки. Пусть всегда будут опорой друг для друга», – написали пользователи соцсетей.