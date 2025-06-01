Ирина Болгар отвезла детей от Павла Дурова в Испанию

01 июня 2025, 20:59

Ирина Болгар (Фото: Инстаграм* @missbolgar)

Сетевая знаменитость Ирина Болгар воспитывает троих детей. Восьмилетний Давид, девятилетний Даниэль и двенадцатилетняя Лея появились в союзе Ирины и предпринимателя, создателя соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram.