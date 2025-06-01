Ирина Болгар отвезла детей от Павла Дурова в Испанию
Сетевая знаменитость Ирина Болгар воспитывает троих детей. Восьмилетний Давид, девятилетний Даниэль и двенадцатилетняя Лея появились в союзе Ирины и предпринимателя, создателя соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram.
Сегодня в личном блоге Болгар опубликовала несколько роликов с наследниками. На видео ее дети сидят за столом и играют в мобильную игру, возле них можно заметить чемоданы и сумки. Затем Ирина попросила подписчиков угадать, в какой стране они находятся.
Оказалось, что бывшая возлюбленная Павла Дурова привезла детей в Испанию. Она выложила фотографию, на которой Давид и Даниэль позировали вместе с мужчинами, одетыми как известные футболисты. При этом сами мальчики появились в парных образах — футболках пастельно-зеленого цвета и голубых шортах. Еще Болгар показала, как наследники прогуливаются по улицам европейской страны.
Однако Испания стала лишь короткой остановкой на туристическом маршруте Ирины и ее наследников.
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