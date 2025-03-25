«Альфонс или абьюзер»: Психолог объяснила разницу поведения Давы с Бузовой и Краймбрери

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)
Павел Воля расспросил Даву о новом статусе и надеялся узнать, кого ждет он и его супруга Мари Краймбрери. На вопросы Манукян отвечал юмористично, однако публика остановила свое внимание на фразе «Как жена скажет! Ты же знаешь, мы каблуки».
Почему с Мари Краймбрери Дава называет себя «каблуком», а в прошлых отношениях с Ольгой Бузой, по источникам СМИ, вел себя грубо и даже агрессивно?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила поведение Давы в обществе его спортивным прошлым.
По ее словам, люди со спортивным прошлым часто добиваются большого успеха, потому что брать вершины, достигать целей — у них в крови.
Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Она добавила, что в моменты первого успеха эго Давы было уязвимо, и ему хотелось, чтобы им восхищались, чтобы его подбадривали и хвалили.
По ее словам, у Давы в этот непростой период мог произойти стык с самим собой, что превратилось в злость и агрессию.
Анастасия Кардиакос предположила, что в отношения с Краймбрери Дава компенсирует свою мужскую ролевую позицию.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)
Психолог добавила, что семью строят всегда два человека, поэтому нужно смотреть, как оба вкладываются в отношения.
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Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила поведение Давы в обществе его спортивным прошлым.
«Дава — спортсмен, он добился определенных высот в спорте — это воспитало в нем волевой характер. Он переехал в Москву, и жизнь, к которой он стремился, складывалась постепенно. Он как спортсмен, как сын влиятельного отца-бизнесмена пробивался и двигался», — поделилась Кардиакос.
По ее словам, люди со спортивным прошлым часто добиваются большого успеха, потому что брать вершины, достигать целей — у них в крови.
Отношения с Бузовой
«Дава обладает некоторым пониманием семейной модели, где царит патриархат. И эту модель он переносил на отношения с Ольгой Бузовой. Он переехал в Москву, выпустил трек, который задал ему новую высоту, и тут же встретился с Олей. В его понимании он главный в семье, а с таким характером тяжело переживать, если женщина будет ему даже говорить что-то поперек», — сказала эксперт.
Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Она добавила, что в моменты первого успеха эго Давы было уязвимо, и ему хотелось, чтобы им восхищались, чтобы его подбадривали и хвалили.
«Но Оля на пике своей популярности. Ей тоже нужно восхищение, она больше и больше зарабатывает, достигает. Вот здесь мужское эго, которое воспитано на семейных традициях, где главный — мужчина, может пошатнуться. И то, что мы видели в СМИ про их конфликты, о том, что Оля говорила про абьюз — это, возможно, был тот период, где Даве приходилось совмещать в себе стремление добиваться и понимание, что его женщина добилась большего, что, возможно, стоит пересмотреть модель семьи», — объяснила психолог.
По ее словам, у Давы в этот непростой период мог произойти стык с самим собой, что превратилось в злость и агрессию.
Отношения с Мари Краймбрери
Анастасия Кардиакос предположила, что в отношения с Краймбрери Дава компенсирует свою мужскую ролевую позицию.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)
«Мари обладает другой структурой характера, и сам Дава уже вырос, избавился от каких-то клише, пришел к собственному, более понятному образу. Хотя, возможно, это для него самого большой сюрприз», — отметила она.
Психолог добавила, что семью строят всегда два человека, поэтому нужно смотреть, как оба вкладываются в отношения.
Альфонс или не альфонс?
«Все-таки бэкграунд танцевального прошлого — это стать, красота, даже мужская кокетливость, которую можно принять за часть поведения альфонса. Но исходя из того, что я изучила, для него такое поведение органично, он не ощущает это как нечто зазорное, умеет отдавать и брать. Это помогает ему двигаться вперед», — заключила Анастасия.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Анастасия Панченко