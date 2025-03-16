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Обвинение в рукоприкладстве и 10 суток ареста: с чем пришлось столкнуться Даве до брака с Мари Краймбрери

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)

16 марта популярному блогеру, музыканту и телеведущему Давиду Манукяну, более известному как Дава или DAVA, исполняется 32 года. За последние годы он проделал невероятный путь не только в карьере, но и в личной жизни.
Подробности о романах шоумена и его пути к славе — в материале «Радио 1».

Биография Давы


Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. С трех лет он занимался бальными танцами. По словам шоумена, в юном возрасте у него обнаружили искривление позвоночника, и вместо плавания мама отдала его на танцы. Примечательно, что в результате Манукян стал вице-чемпионом мира и чемпионом России по бальным танцам.

После окончания школы поступил в филиал РАНХиГС в Новосибирске, а затем трудился управляющим в компании отца. В 2017 году Давид переехал в Москву, где создал YouTube-канал, посвященный бизнесу. Желаемого успеха он не принес, поэтому Манукян сменил контент на юмористический. Молодой человек стал снимать вайны вместе с Кариной Лазарьянц, известной как Карина Кросс. Стоит отметить, что их ролики набирали миллионы просмотров.

Карьера Давы


В 2018 году Манукян и Лазарьянц записали композиции «Внутри», «XXX» и «Booom», которые стали хитами. В том же году в нескольких вайнах Давы снялась российская телеведущая Ольга Бузова, а потом он появился в ее клипе на песню «Лайкер».

В период с 2019 по 2020 гг. Дава выпустил синглы, а также дебютный альбом «Сила притяжения». Его песни «Танцуй как пчела» и «Черный бумер» обрели популярность, а за треки «XXX», «Booom» и «Кислород» он получил платиновые диски.

Летом 2020 года Манукян снялся в клипе на трек «Ролекс» вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров и Давид Манукян (Фото: кадр из клипа «Ролекс»)

Громкий скандал с участием Давы


В январе 2019 года Дава вместе с Кариной Кросс перекрыли улицу Новый Арбат для съемок клипа на трек «Booom». Блогеры получили не только популярность, но и по десять суток административного ареста.

Личная жизнь Давы


Личная жизнь Давида Манукяна всегда волновала его многочисленных зрителей. Его первой известной возлюбленной была танцовщица Валерия Агикьян — партнерша по бальным танцам. По словам самой девушки, роман закончился из-за сложного характера Давы и его измен.

Самый громкий роман в жизни Давы начался в 2019 году с Ольгой Бузовой. Все началось со съемок клипа «Лайкер», где по сюжету герои оказываются в одной постели. Знаменитости долго подогревали интерес публики, делая парные татуировки и намекая на отношения. В конце 2019 года телеведущая официально подтвердила их роман.

Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

В январе 2021 года, после «символической свадьбы» на Мальдивах, пара со скандалом разошлась. Певица обвиняла шоумена в рукоприкладстве и унижениях. Манукян долго не комментировал произошедшее, но вскоре объяснил разрыв несовпадением характеров.

После расставания с Бузовой вокруг личной жизни Давы ходили разные слухи. Его подозревали в романе с партнершей по «Танцам со звездами» Дарьей Палей и даже с собственным директором Анной Маковской.

Семейная жизнь Давы с Краймбрери


Сердце блогера оказалось занято певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан). Слухи об их отношениях появились еще в 2021 году, когда Манукян публично пригласил Мари на свидание. Примечательно, что пара долго скрывала отношения. Только в марте 2024 года Краймбрери официально подтвердила роман, а уже летом фанаты заметили на ее пальце помолвочное кольцо с бриллиантом.

Давид Манукян (Дава) и Мари Краймбрери (Фото: Telegram-канал @davatelega)

В феврале текущего года Давид и Мари объявили о предстоящем пополнении в семействе и своей помолвке. Пара опубликовала ролик, где Манукян встал на одно колено, а Краймбрери продемонстрировала округлившийся живот.

«Это мой первый день рождения в новом статусе! В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 – я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 – я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — подписал Дава свадебный ролик с Мари, который он выложил в Telegram-канале в свой день рождения.

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#любовь
SHOT: у Королевой долги по ЖКХ на 138 тысяч рублей
16 марта 2025, 13:22

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева задолжала по ЖКХ примерно 138 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, исполнительница не платит за квартиру на Мосфильмовской улице, а также на Новом Арбате в доме, который является объектом культурного наследия.

Всего у звезды отечественного шоубиза три квартиры на Новом Арбате, пишут авторы, уточняя, что их площадь составляет 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метра. Их стоимость равна 37, 49 и 70,8 миллиона рублей.

Королева не платила уже пару месяцев, итого долг за ЖКУ и квартплату равен в сумме практически 101 тысяче рублей.

В доме на Мосфильмовской задолженность приблизительно в 36,4 тысячи рублей. Кроме того, там за звездой числится нежилая недвижимость, чья площадь равна примерно 155 квадратам. Рыночная стоимость — 32,3 миллиона рублей. Также имеется машино-место в 2,5 миллиона рублей оценочной стоимости.

Ранее стало известно о долгах молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

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«Первый день рождения в новом статусе»: Дава и Краймбрери тайно поженились
Дава и Краймбрери тайно поженились
16 марта 2025, 13:00

Давид Манукян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Блогер Давид Манукян (Дава) и певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) тайно поженились.
Дава поделился радостью в социальных сетях. У мужчины сегодня двойной праздник, ведь он отмечает свое 32-летие.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)

  • «Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник», — написал Манукян.
Он добавил, что его мечты сбылись, и теперь он любящий муж и будущий отец. Дава выразил благодарность всем причастным к этому событию в его личной жизни.

Перед этим Мари Краймбрери показывала обручальное кольцо и круглый живот. Молодожены отдыхали на одном из российских курортов и провели фотосессию.

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Дочь Юлии Пересильд снялась для бренда Гоши Рубчинского
Актриса Анна Пересильд снялась для бренда дизайнера Гоши Рубчинского
16 марта 2025, 12:23

Анна Пересильд (Фото: Telegram/officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд снялась для дизайнерского бренда Гоши Рубчинского. Соответствующую запись можно найти в социальных сетях дизайнера.
На черно-белой фотографии звезда сериала «Слово пацана» в объемной куртке, а ее волосы распущены.

В начале февраля стало известно, что Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом рэп-исполнителя Канье Уэста. Тогда Рубчинский выразил команде благодарность за полученный уникальный опыт. Кроме того, дизайнер говорил о том, что поделится деталями предстоящего перезапуска своего бренда.

«Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях», — отмечал Рубчинский.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл, почему редко видится с дочерью.

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«С глаз долой, из сердца вон»: Дибров редко видится с живущей во Франции дочерью
Дибров редко видится с живущей во Франции дочерью
16 марта 2025, 12:03

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Звезда телепрограммы «О, Счастливчик!» Дмитрий Дибров редко видится с дочерью Ладой и внучкой, которые живут во Франции. Своими переживаниями ведущий поделился с шоу «5 книг».
«Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой, из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — сказал Дибров.
Он добавил, что в связи с политическими реалиями, видеть своих родных чаще не получается. Вместе с тем Дибров подчеркнул, что Лада в курсе других его детей, хоть между ведущим и дочкой неблизкие отношения на фоне расстояния и возрастной разницы.

Ранее стало известно, почему отец звезды «Универа» Марии Кожевниковой недоволен внуками.

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Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин
Актрису Пермякову с дочерью Варварой из роддома встретил Иван Охлобыстин
16 марта 2025, 11:39

Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)

Светлана Пермякова рассказала, почему из роддома с дочкой Варварой в 2012  году ее забирал коллега со сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин. Об этом актриса сообщила в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.
Отцом девочки является Максим Скрябин. Несмотря на критику, Светлана была уверена, что 21-летний молодой человек станет достойным отцом. Буквально за месяц до родов Пермякова узнала, что Скрябин влюбился в другую. Из-за многочисленных переживаний прямо со съёмочной площадки будущая мама попала в больницу из-за угрозы выкидыша.

Медики смогли стабилизировать состояние актрисы и она родила в положенный срок здоровую дочь. По словам Пермяковой, в то время проходили съемки сериала «Интерны», и ее отношения с возлюбленным не были публичными. Светлана скрывала своего избранника, так как не хотела лишних обсуждений.

«Поэтому мы поговорили с Иваном Ивановичем Охлобыстиным. Они приехали всей семьёй. Ну как бы Люба родила, и вот встречает доктор Быков», — поделилась актриса.

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