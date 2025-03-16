Обвинение в рукоприкладстве и 10 суток ареста: с чем пришлось столкнуться Даве до брака с Мари Краймбрери

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)
16 марта популярному блогеру, музыканту и телеведущему Давиду Манукяну, более известному как Дава или DAVA, исполняется 32 года. За последние годы он проделал невероятный путь не только в карьере, но и в личной жизни.
Подробности о романах шоумена и его пути к славе — в материале «Радио 1».
Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. С трех лет он занимался бальными танцами. По словам шоумена, в юном возрасте у него обнаружили искривление позвоночника, и вместо плавания мама отдала его на танцы. Примечательно, что в результате Манукян стал вице-чемпионом мира и чемпионом России по бальным танцам.
После окончания школы поступил в филиал РАНХиГС в Новосибирске, а затем трудился управляющим в компании отца. В 2017 году Давид переехал в Москву, где создал YouTube-канал, посвященный бизнесу. Желаемого успеха он не принес, поэтому Манукян сменил контент на юмористический. Молодой человек стал снимать вайны вместе с Кариной Лазарьянц, известной как Карина Кросс. Стоит отметить, что их ролики набирали миллионы просмотров.
В 2018 году Манукян и Лазарьянц записали композиции «Внутри», «XXX» и «Booom», которые стали хитами. В том же году в нескольких вайнах Давы снялась российская телеведущая Ольга Бузова, а потом он появился в ее клипе на песню «Лайкер».
В период с 2019 по 2020 гг. Дава выпустил синглы, а также дебютный альбом «Сила притяжения». Его песни «Танцуй как пчела» и «Черный бумер» обрели популярность, а за треки «XXX», «Booom» и «Кислород» он получил платиновые диски.
Летом 2020 года Манукян снялся в клипе на трек «Ролекс» вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.
В январе 2019 года Дава вместе с Кариной Кросс перекрыли улицу Новый Арбат для съемок клипа на трек «Booom». Блогеры получили не только популярность, но и по десять суток административного ареста.
Личная жизнь Давида Манукяна всегда волновала его многочисленных зрителей. Его первой известной возлюбленной была танцовщица Валерия Агикьян — партнерша по бальным танцам. По словам самой девушки, роман закончился из-за сложного характера Давы и его измен.
Самый громкий роман в жизни Давы начался в 2019 году с Ольгой Бузовой. Все началось со съемок клипа «Лайкер», где по сюжету герои оказываются в одной постели. Знаменитости долго подогревали интерес публики, делая парные татуировки и намекая на отношения. В конце 2019 года телеведущая официально подтвердила их роман.
В январе 2021 года, после «символической свадьбы» на Мальдивах, пара со скандалом разошлась. Певица обвиняла шоумена в рукоприкладстве и унижениях. Манукян долго не комментировал произошедшее, но вскоре объяснил разрыв несовпадением характеров.
После расставания с Бузовой вокруг личной жизни Давы ходили разные слухи. Его подозревали в романе с партнершей по «Танцам со звездами» Дарьей Палей и даже с собственным директором Анной Маковской.
Сердце блогера оказалось занято певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан). Слухи об их отношениях появились еще в 2021 году, когда Манукян публично пригласил Мари на свидание. Примечательно, что пара долго скрывала отношения. Только в марте 2024 года Краймбрери официально подтвердила роман, а уже летом фанаты заметили на ее пальце помолвочное кольцо с бриллиантом.
В феврале текущего года Давид и Мари объявили о предстоящем пополнении в семействе и своей помолвке. Пара опубликовала ролик, где Манукян встал на одно колено, а Краймбрери продемонстрировала округлившийся живот.
Читайте также:
Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин
«Это боль»: Звезда «Универа» раскрыла недовольство отца внуками
Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве
Биография Давы
Давид Манукян родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. С трех лет он занимался бальными танцами. По словам шоумена, в юном возрасте у него обнаружили искривление позвоночника, и вместо плавания мама отдала его на танцы. Примечательно, что в результате Манукян стал вице-чемпионом мира и чемпионом России по бальным танцам.
После окончания школы поступил в филиал РАНХиГС в Новосибирске, а затем трудился управляющим в компании отца. В 2017 году Давид переехал в Москву, где создал YouTube-канал, посвященный бизнесу. Желаемого успеха он не принес, поэтому Манукян сменил контент на юмористический. Молодой человек стал снимать вайны вместе с Кариной Лазарьянц, известной как Карина Кросс. Стоит отметить, что их ролики набирали миллионы просмотров.
Карьера Давы
В 2018 году Манукян и Лазарьянц записали композиции «Внутри», «XXX» и «Booom», которые стали хитами. В том же году в нескольких вайнах Давы снялась российская телеведущая Ольга Бузова, а потом он появился в ее клипе на песню «Лайкер».
В период с 2019 по 2020 гг. Дава выпустил синглы, а также дебютный альбом «Сила притяжения». Его песни «Танцуй как пчела» и «Черный бумер» обрели популярность, а за треки «XXX», «Booom» и «Кислород» он получил платиновые диски.
Летом 2020 года Манукян снялся в клипе на трек «Ролекс» вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.
Филипп Киркоров и Давид Манукян (Фото: кадр из клипа «Ролекс»)
Громкий скандал с участием Давы
В январе 2019 года Дава вместе с Кариной Кросс перекрыли улицу Новый Арбат для съемок клипа на трек «Booom». Блогеры получили не только популярность, но и по десять суток административного ареста.
Личная жизнь Давы
Личная жизнь Давида Манукяна всегда волновала его многочисленных зрителей. Его первой известной возлюбленной была танцовщица Валерия Агикьян — партнерша по бальным танцам. По словам самой девушки, роман закончился из-за сложного характера Давы и его измен.
Самый громкий роман в жизни Давы начался в 2019 году с Ольгой Бузовой. Все началось со съемок клипа «Лайкер», где по сюжету герои оказываются в одной постели. Знаменитости долго подогревали интерес публики, делая парные татуировки и намекая на отношения. В конце 2019 года телеведущая официально подтвердила их роман.
Ольга Бузова и Давид Манукян (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
В январе 2021 года, после «символической свадьбы» на Мальдивах, пара со скандалом разошлась. Певица обвиняла шоумена в рукоприкладстве и унижениях. Манукян долго не комментировал произошедшее, но вскоре объяснил разрыв несовпадением характеров.
После расставания с Бузовой вокруг личной жизни Давы ходили разные слухи. Его подозревали в романе с партнершей по «Танцам со звездами» Дарьей Палей и даже с собственным директором Анной Маковской.
Семейная жизнь Давы с Краймбрери
Сердце блогера оказалось занято певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан). Слухи об их отношениях появились еще в 2021 году, когда Манукян публично пригласил Мари на свидание. Примечательно, что пара долго скрывала отношения. Только в марте 2024 года Краймбрери официально подтвердила роман, а уже летом фанаты заметили на ее пальце помолвочное кольцо с бриллиантом.
Давид Манукян (Дава) и Мари Краймбрери (Фото: Telegram-канал @davatelega)
В феврале текущего года Давид и Мари объявили о предстоящем пополнении в семействе и своей помолвке. Пара опубликовала ролик, где Манукян встал на одно колено, а Краймбрери продемонстрировала округлившийся живот.
«Это мой первый день рождения в новом статусе! В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 – я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 – я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — подписал Дава свадебный ролик с Мари, который он выложил в Telegram-канале в свой день рождения.
Читайте также:
Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин
«Это боль»: Звезда «Универа» раскрыла недовольство отца внуками
Продюсер Максим Фадеев потерял более 65 млн рублей из-за своего ресторана в Москве
Екатерина Коршунова