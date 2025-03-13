Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)
Певица и ее возлбленный Давид Манукян (Дава) отдыхали на российском курорте, где провели первую совместную фотосессию. Мари Краймбрери показала округлившийся живот и обручальное кольцо.
Дава и Мари скоро впервые станут родителями. Пара не скрывает отношения, но весьма аккуратно делится деталями своей личной жизни. Влюбленные показали снимки из совместной романтической фотосессии. Звезды сделали кадры во время недавней поездки в Сочи.
Краймбрери и Манукян отдыхали на вилле с впечатляющим видом на горы, открытым бассейном, баней и местом для барбекю. Пара позировала на территории гостиницы в спортивных костюмах. Исполнительница хита «Пряталась в ванной» надела темные очки и собрала волосы в высокий пучок. У Мари уже не получается прятать округлившийся живот под мешковатой одеждой.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)
Блогер и певица обнимались, они выглядели счастливыми. Еще поклонники заметили на безымянных пальцах влюбленных кольца, которые похожи на обручальные.
За влюбленных порадовалась исполнительница Клава Кока.
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Краймбрери и Манукян отдыхали на вилле с впечатляющим видом на горы, открытым бассейном, баней и местом для барбекю. Пара позировала на территории гостиницы в спортивных костюмах. Исполнительница хита «Пряталась в ванной» надела темные очки и собрала волосы в высокий пучок. У Мари уже не получается прятать округлившийся живот под мешковатой одеждой.
Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)
Блогер и певица обнимались, они выглядели счастливыми. Еще поклонники заметили на безымянных пальцах влюбленных кольца, которые похожи на обручальные.
«Место, в которое хочется вернуться», — подписали фото Дава и Мари.
За влюбленных порадовалась исполнительница Клава Кока.
«Оу, что за красивые люди!» — отметила она.
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Ольга Енгалычева