«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: соцсети)
Блогер Виолетта Чиковани встречалась с Николаем Сердюковым, будущим мужем телезвезды Ксении Бородиной, во время шоу «Влюбись, если осмелишься». Она многое знает о бывшем парне и охотно рассказала о нем некоторые подробности.
Вокруг пары Ксении Бородиной и Николая Сердюкова ходит множество сплетен и споров. Фанаты телезвезды не верят в искренность Сердюкова, называют его альфонсом и открыто смеются над Ксенией. Она же, в свою очередь, не обращает внимания на такие мнения и готовится к свадьбе с возлюбленным, который недавно сделал ей предложение. Она также открыто признавалась, что Николай зарабатывает хорошо, но она — больше.
По ее словам, он нормально зарабатывает и не нужно сравнивать его заработок с доходами Ксении Бородиной. Блогер отметила, что Сердюков работает и не сидит на шее своей известной возлюбленной.
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«Ей повезло. Он пытается быть кем-то, кем не является. На реалити он заходит очень ярко, негативно, что-то того обругал, сего обругал. На самом деле он очень добрый, умный. Он очень классно работал экскурсоводом, он великолепный историк. Когда их обзывают и пишут, что он меркантильный, альфонс, я прекрасно знаю, какие у Коли есть проекты», — рассказала Чиковани во время интервью проекту «Ниче святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».
По ее словам, он нормально зарабатывает и не нужно сравнивать его заработок с доходами Ксении Бородиной. Блогер отметила, что Сердюков работает и не сидит на шее своей известной возлюбленной.
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Элина Позднякова