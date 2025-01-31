«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной

Блогер Виолетта Чиковани встречалась с Николаем Сердюковым, будущим мужем телезвезды Ксении Бородиной, во время шоу «Влюбись, если осмелишься». Она многое знает о бывшем парне и охотно рассказала о нем некоторые подробности.