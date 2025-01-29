Ксения Бородина в слезах и дико расстроена: что случилось с телеведущей перед свадьбой

Ксения Бородина (фото: соцсети)
Бывшая ведущая телешоу «Дома-2» Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. При этом она продолжает посещать различные мероприятия, в том числе фотосессии. Однако из них состоялась вчера, и закончилась большой неприятностью.
Сегодня телеведущая обратилась к своим поклонникам расстроенная и поделилась переживаниями. На вчерашней фотосессии звезду попросили снять все украшения. Она выполнила просьбу и сложила все драгоценности в салфетку. Однако по возвращению она не досчиталась там подвески с бриллиантовым кулоном.
Бородина опубликовала фотографию, снятую во время подготовки к фотосессии, на которой бриллиантовый кулон ещё на ней.
Телеведущая рассказала, что очень расстроилась из-за этого, и даже не смогла нормально провести встречу по поводу организации свадьбы. Она посоветовала своим подписчикам учиться на её ошибках и ничего не убирать в салфетки.
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Бородина опубликовала фотографию, снятую во время подготовки к фотосессии, на которой бриллиантовый кулон ещё на ней.
«Всё было убрано в салфетки. Для меня это бред, но тем не менее. А сегодня утром я обнаружила, что у меня нет цепочки с бриллиантом. Очень красивая. В Cartier покупала года четыре назад. В итоге все кольца на месте, всё на месте, а единственное, что потерялась в этих салфетках – этот бриллиантик», – написала звезда.Бородина вместе со своей помощницей перерыла все вещи и всё помещение, где проходили съёмки, но безрезультатно.
Телеведущая рассказала, что очень расстроилась из-за этого, и даже не смогла нормально провести встречу по поводу организации свадьбы. Она посоветовала своим подписчикам учиться на её ошибках и ничего не убирать в салфетки.
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Анастасия Чинкова